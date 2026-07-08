जमशेदपुर के हिमांशु सिंह हत्याकांड में दो लाख के इनामी मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल ने कोर्ट में किया सरेंडर

जमशेदपुर, 8 जुलाई (आईएएनएस)। जमशेदपुर में करणी सेना के युवा नेता हिमांशु सिंह की हत्या के चर्चित मामले में मुख्य आरोपी दो लाख के इनामी अपराधी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ने बुधवार को जमशेदपुर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया।

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हत्या के बाद से फरार चल रहे विश्वनाथ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, और उस पर कानूनी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। विश्वनाथ मंडल को मामले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए जमशेदपुर पुलिस की कई टीमें झारखंड समेत अन्य राज्यों में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थीं। पुलिस की ओर से उस पर दो लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था।

इससे पहले पुलिस ने इस मामले में कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चापड़, कुल्हाड़ी, भुजाली और चाकू जैसे धारदार हथियार बरामद किए हैं। मामले में इससे पहले डबल डाउन बार के मालिक नीरज सिंह को राजस्थान के खाटूश्यामजी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर जमशेदपुर लाकर पूछताछ की है। जांच एजेंसियां घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही हैं।

बता दें कि 27 जून की रात बिष्टूपुर स्थित डबल डाउन बार के बाहर करणी सेना के युवा नेता हिमांशु सिंह की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जांच में महिलाओं से कथित छेड़खानी का विरोध करने के बाद विवाद बढ़ने की बात सामने आई थी। घटना के बाद कानून-व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) समेत कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी