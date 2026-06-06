जम्मू-कश्मीर : पुंछ में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त

पुंछ, 6 जून (आईएएनएस)। नशा तस्करी और नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुंछ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग डेढ़ करोड़ रुपए मूल्य की एक रिहायशी संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई मादक पदार्थों से संबंधित कानून के तहत की गई है और इसे जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई संपत्ति सुरनकोट तहसील के समोट गांव में स्थित है। यह एक आवासीय मकान है, जो मोहम्मद रशीद की पत्नी बशीरा बी के स्वामित्व और कब्जे में बताया गया है।

जांच के दौरान यह पाया गया कि यह संपत्ति नशीले पदार्थों से जुड़े एक मामले की जांच के दायरे में आती है, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए इसे जब्त कर लिया गया।

इस संबंध में सुरनकोट थाना क्षेत्र में पहले से दर्ज एक मामले की जांच चल रही थी। जांच के आधार पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद मकान पर आधिकारिक जब्ती नोटिस भी चस्पा कर दिया गया।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब इस संपत्ति को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कोई भी व्यक्ति खरीद, बेच, किराए पर नहीं दे सकता और न ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम स्थानांतरित कर सकता है। इस संबंध में सभी कानूनी प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान केवल तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे अपराधों से अर्जित संपत्तियों और आर्थिक संसाधनों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों पर कार्रवाई करने से नशा तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने में मदद मिलेगी।

पुंछ पुलिस ने दोहराया है कि जिले में नशा तस्करी और इससे जुड़े अपराधों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नशीले पदार्थों की तस्करी या सेवन से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। अधिकारियों ने कहा कि समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस और जनता की साझेदारी बेहद जरूरी है और इसी दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम