जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग आतंकी हमले की निंदा की

श्रीनगर, 22 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को अनंतनाग कस्बे में हुए आतंकी हमले की जानकारी दी। इस हमले में एक स्थानीय पुलिसकर्मी शहीद हो गया।

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डीजीपी प्रभात, विशेष डीजीपी जावेद मुजतबा गिलानी और आईजीपी कश्मीर वीके बर्डी हमलावरों का पता लगाने के लिए शुरू किए गए तलाशी अभियान का निरीक्षण करने अनंतनाग कस्बे पहुंचे।

उपराज्यपाल सिन्हा ने अनंतनाग में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि उन्होंने हमले के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए डीजीपी नलिन प्रभात से बात की। उन्होंने कहा कि मैं इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस जघन्य कृत्य को बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा।

उन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। पूरा देश शहीद के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।

एलजी ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं और हमले के पीछे के लोगों को पकड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं।

इस बीच, अनंतनाग पुलिस ने एक सख्त चेतावनी जारी कर नागरिकों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के लाल चौक में हुई हालिया आतंकी घटना से संबंधित अनधिकृत तस्वीरें, वीडियो और अपुष्ट सामग्री प्रसारित न करने की चेतावनी दी है और कहा है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की सलाह के अनुसार, कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ता और प्लेटफॉर्म इस घटना से संबंधित अनधिकृत दृश्य, छेड़छाड़ की गई तस्वीरें, संपादित वीडियो क्लिप और भ्रामक जानकारी साझा कर रहे हैं।

अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के प्रसार से चल रही जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जनता में दहशत फैल सकती है और गलत सूचना का प्रसार हो सकता है। अनंतनाग पुलिस ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उपयोगकर्ताओं से आतंकी घटना से संबंधित किसी भी अनधिकृत या फर्जी सामग्री को तुरंत हटाने का आग्रह किया है।

सलाह में चेतावनी दी गई है कि इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के बाद भी इस तरह की सामग्री का प्रसार जारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने जनता से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी निभाने और अपुष्ट जानकारी को आगे भेजने या अपलोड करने से बचने की अपील की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घटना के संबंध में सटीक जानकारी के लिए केवल पुलिस और अन्य अधिकृत सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें।

पुलिस ने इस बात पर जोर देते हुए कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जनता से अनधिकृत सामग्री के प्रसार से बचने के लिए पूर्ण सहयोग का आग्रह किया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बाइक पर सवार आतंकवादियों ने अनंतनाग कस्बे में गश्त के दौरान एक पुलिस हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी।

आईआरपी की तीसरी बटालियन के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी बडगाम जिले के बीरवाह कस्बे के रहने वाले थे।

सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए अनंतनाग कस्बे में व्यापक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया है। कस्बे के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं को सील कर दिया गया है।

--आईएएनएस

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