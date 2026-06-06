ग्वालियर में 50 लाख की लूट का पर्दाफाश, शिकायतकर्ता महिला ने रची थी ननद के घर वारदात की साजिश

ग्वालियर, 6 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुई 50 लाख की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर माल बरामद कर लिया। लूट की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि गर्भवती फरियादी पिंकी श्रीवास्तव ने अपने पति शुभम व दो अन्य लोगों के साथ मिलकर रची थी।

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दरअसल, डबरा थाना के सचदेवा कॉलोनी में 4 जून को दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात से हड़कंप मच गया था। यहां मोनिका श्रीवास्तव के घर उनकी गर्भवती भाभी पिंकी श्रीवास्तव अपने बेटे के साथ थी। मोनिका अपनी ड्यूटी पर गई थी। इसी दौरान बाइक से दो युवक आए, जिनमें एक ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था, दूसरा हेलमेट लगाए हुए था। वे एयर कंडीशनर सुधारने का कहकर आए थे और उन्हीं ने लूट की वारदात को अंजाम दिया।

गर्भवती पिंकी ने पुलिस को जो कहानी बताई, उसके मुताबिक दोनों युवक एसी ठीक करने आए हैं। उन्होंने बताया कि मोनिका ने बुलाया है। इसके बाद पिंकी उसे पूछने के लिए अंदर फोन लेने के लिए चली गई। इसी दौरान दोनों बदमाश घर में घुस आए । एक ने पिंकी की कनपटी पर हथियार लगा दिया। फिर हाथ-पैर और मुंह बांधकर मारपीट की। आरोपी तीन से चार लाख रुपए नगद और करीब 46 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर समेटकर भाग निकले। यह वारदात पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी।

पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने संवाददाताओं को बताया है कि मामले की जांच के दौरान पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज लगे, जिसके बाद पुलिस को शुभम श्रीवास्तव और सोनू की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। जब पुलिस ने दोनों से कड़ाई से पूछताछ की तो डबरा लूटकांड का पर्दाफाश हो गया। इसके बाद जो कहानी सामने निकल कर आई उसके मुताबिक मोनिका (रानू), पिंकी के पति शुभम की सगी बहन है। शुभम और उसकी पत्नी पिंकी आर्थिक तंगी के चलते अपनी बहन रानू के घर रह रहे थे। एक दिन पिंकी ने अपनी ननद रानू को घर की अलमारी में रुपए और जेवरात रखते देख लिया था। इसके बाद पिंकी ने अपनी ननद रानू के घर ही वारदात करने का प्लान बना डाला।

पिंकी ने साजिश रची कि जब ननद रानू अपने जॉब पर चली जाएगी, तब वह पूरे लूटकांड को अंजाम देगी। पिंकी ने एसी ठीक करने के बहाने गमछा से मुंह बांधकर शुभम और सोनू को घर बुलाया और अलमारी में रखे जेवरात और नगद रुपए देकर उन्हें रवाना कर दिया और बाद में शोर शराबा कर पड़ोसियों और पुलिस को लूट की झूठी कहानी सुना डाली। पुलिस ने 24 घंटे में लूट का खुलासा कर दिया और पिंकी, शुभम और उनके दोस्तों सोनू कौशिक व आसिफ को गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया है।

--आईएएनएस

एसएनपी/वीसी