गुमशुदा होने की जांच रिपोर्ट फाइलें: ओडिशा पुलिस ने वीके पांडियन को 25 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया

भुवनेश्वर, 22 जुलाई (आईएएनएस)। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कमिश्नरेट पुलिस ने पूर्व आईएएस अधिकारी और बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी वी. कार्तिकेय पांडियन को नोटिस जारी किया है। नोटिस में उनको पूर्व बीजद सरकार के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से दो जांच आयोगों की रिपोर्टों के कथित रूप से गुम होने के संबंध में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।

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राजधानी पुलिस स्टेशन में मामला (460/26) 10 जून, 2026 को गृह विभाग द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। यह मामला दो जांच आयोगों की रिपोर्टों के कथित रूप से गुम होने से संबंधित था: कंधमाल जिले के जलेशपेटा आश्रम में स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और अन्य की हत्या पर न्यायमूर्ति एएस नायडू आयोग की रिपोर्ट और भुवनेश्वर के एसयूएम अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग पर राजस्व मंडल आयुक्त (आरडीसी) की जांच रिपोर्ट।

जांच अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि जांच के दौरान एकत्रित जानकारी के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि पांडियन इस मामले से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो सकते हैं।

उन्हें 25 जुलाई को सुबह 11 बजे सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), जोन-I, भुवनेश्वर के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित होने और जांच में पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया गया है।

नोटिस में आगे लिखा है कि पांडियन को पूछताछ के लिए और जांच में पूर्ण सहयोग देने के लिए 25 जुलाई को सुबह 11 बजे एसीपी जोन-I, भुवनेश्वर यूपीडी के कार्यालय में मेरे समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है।

इसमें यह भी कहा गया है कि उनसे अनुरोध है कि वे अपने पास मौजूद या उनके नियंत्रण में जांच से संबंधित कोई भी दस्तावेज, रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य सामग्री अपने साथ लाएं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यह जांच के लिए जारी किया गया है और कानून के अनुसार अनुपालन की अपेक्षा की जाती है।

इससे पहले, कमिश्नरेट पुलिस ने इस मामले के संबंध में दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजेश वर्मा और ओडिशा के पूर्व आईटी सचिव मनोज कुमार मिश्रा को नोटिस जारी किया था। मिश्रा 18 जुलाई को जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुए और जांच के तहत अपना बयान दर्ज कराया।

--आईएएनएस

एमएस/