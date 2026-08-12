ग्लोबल सिटी में तीन महीने के अंदर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा करें: नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़, 12 अगस्त (आईएएनएस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फरीदाबाद में बन रही ग्लोबल सिटी में बिजली और पानी की सप्लाई जैसी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को तीन महीने के अंदर पूरा करने के लिए एक खास एक्शन प्लान तैयार करें।

उन्होंने उन्हें ग्लोबल सिटी में एक वर्ल्ड-क्लास आइकॉनिक टावर बनाने के लिए भी एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने राज्य प्रगति पोर्टल की समीक्षा के लिए बुलाई गई चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि पिंजौर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए भी एक एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए।

सीएम सैनी ने कहा कि ग्लोबल सिटी के पूरा होने पर यह न केवल आधुनिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर भी पैदा करेगी। ग्लोबल सिटी को 1,000 एकड़ में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है, और 80 प्रतिशत भौतिक प्रगति का काम पहले ही पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि बाकी काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिटी को एक स्मार्ट और सुनियोजित शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ-साथ, इसमें मॉल, थिएटर, लक्जरी होटल, कम्युनिटी सेंटर, मैरिज पैलेस और अन्य सुविधाएं होंगी। शहर में नमो भारत मेट्रो ट्रेन भी चलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समर्पित जल उपचार संयंत्र (वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट) और एक ग्रीन लेक विकसित की जाएगी। साथ ही, शहर को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम भी किया जाएगा ताकि आवागमन सुचारू रूप से हो सके।

उन्होंने बताया कि नांगल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाया गया है। बिजली, सिंचाई, सड़कों, बाहरी रेल साइडिंग और अंदरूनी रेल यार्ड से जुड़ा काम पूरा हो चुका है। लॉजिस्टिक्स हब में एक अंदरूनी इन-मोशन वेब्रिज भी लगाया जा रहा है, जो छह महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री 23 अगस्त को इस सुविधा पर चलने वाली स्पेशल ट्रेन का स्वागत करेंगे।

हिसार में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) में भी बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। आईएमसी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन हॉल, लॉजिस्टिक्स पार्क और मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के साथ-साथ डिफेंस और एयरोस्पेस, एग्रो-फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए भी सुविधाएं होंगी।

--आईएएनएस

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