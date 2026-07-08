गुजरात के मुख्यमंत्री ने बिना हथियार वाले 449 नवनियुक्त पुलिस सब-इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे

गांधीनगर, 8 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात पुलिस में भर्ती हुए 449 नए निहत्थे पुलिस सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) को बुधवार को गांधीनगर में आयोजित एक समारोह में नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें औपचारिक रूप से सेवा में शामिल किया।

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कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जीएस मलिक, गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. नीरजा गोत्रु तथा गृह और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

नवनियुक्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनसे कहा कि वे "नागरिक देवो भव:" और "वसुधैव कुटुंबकम्" की भावना के साथ पूरी ईमानदारी, निष्ठा और जनसेवा के भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें।

उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी सिर्फ कानून लागू करना नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा और विश्वास जीतना भी उनकी अहम जिम्मेदारी है।

पटेल ने कहा, "अब आप पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं। आप पर समाज और देश की सेवा की जिम्मेदारी है। अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें, ताकि आपके परिवार और समाज का सम्मान बढ़े।"

उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी की मौजूदगी से लोगों में भरोसा पैदा होता है कि उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, "हर पुलिस अधिकारी के काम और व्यवहार से ही पूरी पुलिस फोर्स की छवि बनती है।"

उन्होंने नए भर्ती हुए पुलिस अधिकारियों से पूरे सेवा काल के दौरान अनुशासन बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी ईमानदारी और निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाएंगे, सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी।

मुख्यमंत्री पटेल ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि नए नियुक्त पुलिस अधिकारी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में गुजरात की भूमिका को और मजबूत करेंगे।

संघवी ने गुजरात पुलिस परिवार में शामिल होने पर नए पुलिस अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, "पुलिसकर्मी सिर्फ अपराध पर नियंत्रण नहीं रखते, बल्कि कोविड-19 महामारी, भारी बारिश और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियों में भी सबसे पहले लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं।"

इस कार्यक्रम में गुजरात पुलिस अकादमी ने नई प्रशिक्षण पुस्तकों का भी विमोचन किया। इन पुस्तकों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, फोरेंसिक विज्ञान, अपराध विज्ञान, सामुदायिक पुलिसिंग, पुलिस संगठन, मानव व्यवहार और मानवाधिकार जैसे विषय शामिल हैं।

पुलिस विभाग की ओर से तैयार की गई एक आंतरिक ई-मॉड्यूल पहल की भी शुरुआत की गई।

वहां मौजूद लोगों में गांधीनगर की मेयर मीरा पटेल, अहमदाबाद के मेयर हितेश बारोट, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजीव कुमार, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) गगनदीप गंभीर और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी