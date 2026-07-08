फर्जी रजिस्ट्री कर 3 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाला वांछित आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा, 8 जुलाई (आईएएनएस)। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के जारचा थाने की पुलिस ने फर्जी रजिस्ट्री के माध्यम से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार, आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करता था। इस मामले में पुलिस पहले ही आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अब इस गिरोह के एक और सदस्य की गिरफ्तारी की गई है।

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पुलिस के मुताबिक, जारचा पुलिस ने बुधवार को लोकल इंटेलिजेंस और बीट पुलिसिंग की सहायता से कार्रवाई करते हुए मुकदमा संख्या 76/2026 में वांछित चल रहे आरोपी रमेश पुत्र गोपाल को गाजियाबाद के शास्त्री नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पीड़ित की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर उसे तीन करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान पहुंचाया।

पीड़ित की शिकायत के आधार पर 27 अप्रैल 2026 को थाना जारचा में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और गिरोह के सदस्यों की तलाश में लगातार अभियान चलाया। जांच के दौरान पुलिस ने पहले ही इस गिरोह से जुड़े आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब रमेश की गिरफ्तारी को इस मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया और संभावित अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी रमेश, पुत्र गोपाल, थाना कविनगर क्षेत्र के शास्त्री नगर, गाजियाबाद का निवासी है और उसकी उम्र लगभग 55 वर्ष बताई गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ थाना जारचा में फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी से जुड़े छह मुकदमे दर्ज हैं।

सभी मामलों में उसके खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्ति की खरीद-फरोख्त के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संपत्ति की खरीद से पहले उसके दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कराएं और संदेह होने पर तत्काल पुलिस या संबंधित विभाग से संपर्क करें, ताकि इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी