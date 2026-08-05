एयर इंडिया को मिला नया नेतृत्व, टेवोल्डे गेबरमारियम बने सीईओ और एमडी; कैंपबेल विल्सन की लेंगे जगह

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। एयर इंडिया के निदेशक मंडल ने बुधवार को टेवोल्डे गेबरमारियम को एयरलाइन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त करने की घोषणा की। वह कैंपबेल विल्सन का स्थान लेंगे। कंपनी ने कहा कि यह नेतृत्व परिवर्तन एयर इंडिया के विश्वस्तरीय वैश्विक एयरलाइन बनने की परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण है।

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कंपनी के अनुसार, नए सीईओ के चयन के लिए निदेशक मंडल ने एक विशेष समिति की निगरानी में व्यापक वैश्विक खोज प्रक्रिया अपनाई। इस दौरान आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई अनुभवी उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया। बोर्ड का उद्देश्य ऐसे नेता का चयन करना था, जिसके पास बड़े स्तर पर एयरलाइन के पुनर्गठन, परिचालन उत्कृष्टता, सुरक्षा मानकों, ग्राहक सेवा और लाभदायक विस्तार का सिद्ध अनुभव हो।

बोर्ड ने सर्वसम्मति से टेवोल्डे गेबरमारियम को इस जिम्मेदारी के लिए सबसे उपयुक्त माना। उनके पास एयरलाइन संचालन, रणनीतिक नेतृत्व और बड़े पैमाने पर बदलाव लागू करने का लंबा अनुभव है।

टेवोल्डे गेबरमारियम को वैश्विक विमानन उद्योग के सबसे सफल प्रमुख अधिकारियों में गिना जाता है। उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक इथियोपियन एयरलाइंस ग्रुप के सीईओ के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में एयरलाइन ने बहु-अरब डॉलर का विस्तार किया और एक क्षेत्रीय एयरलाइन से अफ्रीका के सबसे बड़े, सबसे लाभदायक और सबसे सम्मानित एयरलाइन समूह के रूप में पहचान बनाई। इस दौरान कंपनी का राजस्व चार गुना से अधिक और विमान बेड़ा लगभग तीन गुना बढ़ा।

एयर इंडिया ने कहा कि गेबरमारियम को जटिल परिचालन प्रबंधन, संगठनात्मक बदलाव, वैश्विक हब विकसित करने, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधाओं और विमानन प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करने का व्यापक अनुभव है। अब जबकि एयर इंडिया पुनर्गठन के शुरुआती चरण से आगे बढ़कर तेज विकास और लाभदायक विस्तार के दौर में प्रवेश कर रही है, उनका अनुभव कंपनी के लिए अहम साबित होगा।

कंपनी के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि कैंपबेल विल्सन के नेतृत्व में एयर इंडिया ने स्थिरीकरण, एकीकरण और नए विमानों के अधिग्रहण की शुरुआती प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है। अब एयरलाइन विस्तार और क्रियान्वयन के नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां टेवोल्डे का अनुभव एयर इंडिया को एक प्रमुख वैश्विक एयरलाइन और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

वहीं, टेवोल्डे गेबरमारियम ने अपनी नियुक्ति पर कहा कि एयर इंडिया जैसे ऐतिहासिक ब्रांड का नेतृत्व करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक क्षमता के अनुरूप एक विश्वस्तरीय वैश्विक एयरलाइन का निर्माण करने का अवसर बेहद प्रेरणादायक है। उन्होंने भरोसा जताया कि वह कंपनी के कर्मचारियों, निदेशक मंडल और सभी साझेदारों के साथ मिलकर परिचालन विश्वसनीयता, भारतीय आतिथ्य और दीर्घकालिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।

--आईएएनएस

डीएससी