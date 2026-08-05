एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामला: सभी 13 यात्री अस्पताल से डिस्चार्ज, 4 क्रू सदस्य अब भी इलाजरत

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान एआई2379 में अचानक आए तेज टर्बुलेंस के बाद घायल हुए सभी 13 यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि, घायल चार क्रू सदस्य अभी भी इलाजरत हैं। एयर इंडिया ने बुधवार शाम जारी अपडेट में कहा कि उसकी टीमें अस्पतालों में मौजूद हैं और प्रभावित यात्रियों व क्रू को हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रही हैं।

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एयर इंडिया के अनुसार, एयरबस विमान में 137 यात्री और आठ क्रू सदस्य सवार थे। 4 अगस्त को उड़ान के दौरान हुई घटना में 13 यात्री और चार क्रू सदस्य घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब सभी 13 यात्रियों को छुट्टी मिल चुकी है, जबकि चारों क्रू सदस्यों का इलाज जारी है।

इस बीच, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि उड़ान के दौरान करीब चार से पांच मिनट तक अचानक तेज टर्बुलेंस आया था, जिससे कई यात्री और क्रू सदस्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि विमान के दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट स्टाफ ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और जरूरतमंद यात्रियों को बिना देरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई।

मंत्री ने बताया कि सात यात्रियों को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिन्हें अब छुट्टी दे दी गई है। वहीं, दो मामूली रूप से घायल यात्रियों का फोर्टिस अस्पताल में इलाज किया गया और उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया गया। चारों घायल क्रू सदस्यों का इलाज फोर्टिस अस्पताल में जारी है।

राम मोहन नायडू ने क्रू की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं घायल होने के बावजूद यात्रियों की हरसंभव सहायता की। उन्होंने विशेष रूप से महिला क्रू सदस्यों के साहस और समर्पण की प्रशंसा की।

उन्होंने बताया कि कुछ घायलों को रीढ़, टेलबोन (रीढ़ के निचले हिस्से) और गर्दन में चोटें आई हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने जांच शुरू कर दी है। संबंधित विमान को अलग हैंगर में रखा गया है और उसके डेटा रिकॉर्डर तथा कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) की जांच की जा रही है।

मंत्री ने कहा कि जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उड़ान के दौरान यह घटना किन परिस्थितियों में हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाएगा।

एयर इंडिया ने भी दोहराया कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और जांच पूरी होने तक वह संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करती रहेगी। साथ ही प्रभावित यात्रियों और उनके परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

--आईएएनएस

डीएससी