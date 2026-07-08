एनआरआई की हर समस्या का समाधान करेगी सरकार, भगवंत मान फिर बनेंगे सीएम: रवजोत सिंह

चंडीगढ़, 8 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित ऑनलाइन बैठक, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर एनआरआई समुदाय की शंकाओं, पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन बैठकें आयोजित कर रही है और चुनाव संबंधी उनकी आशंकाओं को भी दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।

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पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि चंडीगढ़ में आयोजित ऑनलाइन एनआरआई बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, एडीसी, सचिव, विशेष सचिव समेत कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बड़ी संख्या में विदेशों में रह रहे पंजाबी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रवासी भारतीयों ने मुख्य रूप से संपत्ति पर कब्जे, वैवाहिक विवाद और अन्य समस्याएं उठाईं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी कई एनआरआई के मन में सवाल थे। सरकार इन सभी शंकाओं को दूर करने के लिए जल्द ही पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक करेगी।

रवजोत सिंह ने कहा कि कई प्रवासी भारतीय इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वे विदेश में रह रहे हैं और यदि पंजाब में उनका कोई परिजन मौजूद नहीं है तो मतदाता सूची से जुड़े आवश्यक प्रपत्र कैसे भरे जाएंगे। उन्हें इस बात की भी चिंता है कि उनकी अनुपस्थिति के कारण कहीं उनका नाम मतदाता सूची से हट न जाए। जिन लोगों के परिजन पंजाब में हैं, उनके लिए प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन जिनके यहां कोई रिश्तेदार नहीं है और वे भारतीय पासपोर्ट धारक होते हुए भी विदेश में स्थायी रूप से रह रहे हैं, उनकी चिंताओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। यदि चुनाव आयोग अनुमति देता है तो एनआरआई समुदाय के साथ इस विषय पर एक वर्चुअल बैठक भी आयोजित की जाएगी, ताकि मतदान और मतदाता सूची से जुड़े सभी भ्रम दूर किए जा सकें।

मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार हर महीने एनआरआई समुदाय के साथ एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन बैठक आयोजित करती है। अगली ऑफलाइन बैठक 22 जुलाई को लुधियाना में आयोजित होगी, जिसमें लुधियाना के साथ-साथ संगरूर, बरनाला और मलेरकोटला जिलों के प्रवासी भारतीय भी अपनी समस्याएं रखेंगे। उन्होंने बताया कि विभाग से संपर्क करने के लिए सरकार ने व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराया है। इसके अलावा, विभाग की आधिकारिक ई-मेल आईडी के माध्यम से भी एनआरआई अपनी शिकायतें और समस्याएं भेज सकते हैं। सरकार का उद्देश्य विदेशों में रह रहे पंजाबियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

पंजाब कांग्रेस से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए रवजोत सिंह ने कहा कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान समय में पूरे पंजाब के लोग मुख्यमंत्री भगवंत मान के कामकाज से संतुष्ट हैं। राज्य के हर वर्ग और हर आयु के लोग चाहते हैं कि भगवंत मान दोबारा मुख्यमंत्री बनें और आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाए। जनता का समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बना हुआ है।

राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर मंत्री रवजोत सिंह ने भाजपा का घेराव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान के मंदिरों से जुड़े मामलों में यदि किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए। जनता सब कुछ देख रही है और अंततः न्याय होगा। यदि किसी ने गलत किया है तो उसे उसके कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा और सच्चाई समय के साथ सामने आ जाएगी।

--आईएएनएस

पीएसके/डीकेपी