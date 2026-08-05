छत्तीसगढ़ सीएम ने वन महोत्सव 2026 का किया शुभारंभ, ‘पीपल सिटी’ विकसित करने की घोषणा

रायपुर, 5 अगस्त (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को ‘वन महोत्सव 2026’ का शुभारंभ किया और ‘पीपल फॉर पीपल’ पहल के तहत पौधरोपण अभियान में हिस्सा लिया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में इस इलाके को ‘पीपल सिटी’ के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। आज हमने वन महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। पीपल फॉर पीपल पहल के तहत पीपल के पौधे लगाए गए हैं। भविष्य में हम इस क्षेत्र को पीपल सिटी के रूप में विकसित करेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरुआत की थी। पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद स्कूलों के शिक्षकों के चल रहे प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिक्षा विभाग शिक्षकों से संपर्क करेगा और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए छत्तीसगढ़ राज्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मिशन का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में राज्य सरकार पांच प्रमुख मिशनों पर काम कर रही है। अगले पांच वर्षों के लिए एआई मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा, ''एआई का उपयोग सभी विभागों में किया जाएगा। इससे काम की गति और पारदर्शिता दोनों बढ़ेगी। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, जनसमस्याओं के समाधान और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है।''

उन्होंने कहा कि वन महोत्सव और बड़े स्तर पर चल रहे पौधरोपण अभियान से छत्तीसगढ़ की हरित पहल को मजबूती मिलेगी। वहीं, एआई मिशन से प्रशासनिक कार्यों और जनसेवाओं की गुणवत्ता तथा दक्षता में सुधार आने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम