छत्तीसगढ़: रिटायर्ड शिक्षक बृजेश पांडे के घर पहुंचे सीएम विष्णु देव साय, बोले- मिलकर आशीर्वाद लिया

अंबिकापुर, 21 जून (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंबिकापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित रिटायर्ड शिक्षक बृजेश पांडे के घर का दौरा किया।

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इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पीएम मोदी की ओर से लगातार 12 वर्ष तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का कीर्तिमान बना है। इसके लिए मैं पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई देता हूं। इस अवसर को हम लोगों की ओर से उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वरिष्ठजनों से मुलाकात कर आशीर्वाद लेने का भी कार्यक्रम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग राष्ट्रपति से सम्मानित होने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक बृजेश पांडे से मिलकर आशीर्वाद लिए हैं। हम लोगों की चाहत है कि पीएम मोदी को देश की जनता का आशीर्वाद मिलता रहे।

रिटायर्ड शिक्षक बृजेश पांडे ने कहा कि पीएम मोदी के 12 वर्ष लगातार पद पर बने रहने पर सीएम ने मुलाकात कर चिंतन मनन किया। योजनाओं का और बेहतर क्रियान्वयन के लिए सलाह लेने आए थे। मुख्यमंत्री का घर आना मेरे लिए और परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। मोहल्ले के सभी लोग मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए तत्पर थे। उनके विनम्र स्वभाव का हर कोई कायल हो गया है और उनका आभार प्रगट कर रहा है।

बृजेश पांडे ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बीते 40 वर्षों से मैंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। उनसे शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को विश्व विख्यात किया है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों और निचले स्तर तक योग दिवस मनाया गया है। उन्होंने कहा कि योग को लोगों से अपनी दिनचर्या में शामिल करने का अपील करता हूं।

पिछले ढाई सालों में राज्य के लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई भ्रष्टाचार या अपराध होता है, तो उसकी जांच की जाती है और अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।

--आईएएनएस

एसडी/डीएससी