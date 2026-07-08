छत्तीसगढ़ में माओवाद-विरोधी अभियान के दौरान 15 किलो आईईडी और हथियार बरामद

रायपुर, 8 जुलाई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के तहत नारायणपुर पुलिस और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) ने एक संयुक्त अभियान में जंगल में छिपाकर रखे गए बड़ी मात्रा में देसी हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बरामद सामान में 15 किलोग्राम का एक शक्तिशाली प्रेशर कुकर आईईडी भी शामिल है।

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यह अभियान घोषित "नक्सल मुक्त क्षेत्रों" में शांति बनाए रखने और लगातार क्षेत्रीय प्रभुत्व तथा सघन तलाशी अभियान के जरिए बची हुई माओवादी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से चलाया गया।

पुलिस के अनुसार, विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर 7 जुलाई को संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस अभियान का नेतृत्व नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया और आईटीबीपी की 53वीं बटालियन के कमांडेंट संजय कुमार ने किया।

अभियान में आईटीबीपी के जवानों, नारायणपुर पुलिस के एक प्रतिनिधि और पांच सदस्यीय बम निरोधक दस्ते (बम डिस्पोजल स्क्वॉड) ने हिस्सा लिया। टीम ने एडसमेटा गांव और अडिंगपार कैंप के आसपास के जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया।

घने जंगलों में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को माओवादियों द्वारा छिपाकर रखा गया हथियारों और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा मिला।

मौके से बरामद 15 किलोग्राम के प्रेशर कुकर आईईडी को बम निरोधक दस्ते ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नियंत्रित विस्फोट के जरिए सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान एक स्थानीय रूप से निर्मित रॉकेट लॉन्चर, 16 देसी 51 मिमी मोर्टार गोले, पांच देसी 84 मिमी रॉकेट लॉन्चर राउंड, 10 देसी 40×46 मिमी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर राउंड, .303 राइफल के आठ कारतूस और चार टैक्टिकल पाउच भी बरामद किए गए।

सुरक्षा बलों का मानना है कि यह बरामदगी क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों के लिए बड़ा झटका साबित होगी। अभियान पूरा करने के बाद संयुक्त सुरक्षा बल सुरक्षित रूप से अडिंगपार कैंप लौट आए।

अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के खिलाफ अभियान और सघन तलाशी अभियान आगे भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेंगे, ताकि इलाके में स्थायी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

यह संयुक्त अभियान आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और स्थानीय लोगों को नक्सली खतरे से सुरक्षित रखने के लिए राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच मजबूत समन्वय को भी दर्शाता है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम