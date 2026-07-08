बद्रीनाथ मामले की जांच के लिए विपक्ष के नेता की अध्यक्षता में समिति बनाई जाए: गणेश गोदियाल

देहरादून, 8 जुलाई (आईएएनएस)। बद्रीनाथ मंदिर में दान की चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर जुबानी हमला किया और मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी अनियमितताओं की चल रही जांच पर अविश्वास जताया। बद्रीनाथ मंदिर दान चोरी मामले की जांच के लिए विपक्ष के नेता की अध्यक्षता में समिति बनाई जाए: गणेश गोदियाल बद्रीनाथ दान चोरी मामला: कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष के नेता को जांच समिति का प्रमुख होना चाहिए।

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उत्तराखंड के चमोली स्थित सनातन धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक, बद्रीनाथ मंदिर, चार धाम यात्रा के दौरान सुर्खियों में रहने के अलावा, मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी अनियमितताओं के बारे में सोशल मीडिया पर किए गए कई दावों के कारण भी चर्चा में रहा।

यह मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में दान के गबन को लेकर चल रहे विवाद के बीच सामने आया है।

आरोपों के बाद, बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद, धामी सरकार ने इस मामले की व्यापक जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया।

इसके जवाब में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ​​कहा कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार वैसी जांच नहीं कर रही है जैसी असल में होनी चाहिए। मैंने पहले ही दिन कहा था कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र में हुई इस घटना ने हमारी धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है। ऐसे में, जांच के लिए विपक्ष के नेता की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति बनाई जानी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि जांच में शामिल सभी लोगों को भगवान बद्रीनाथ के नाम पर शपथ लेनी चाहिए और यह संकल्प करना चाहिए कि वे राजनीतिक बातों से ऊपर उठकर पारदर्शी तरीके से जांच करेंगे।

अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच का जिक्र करते हुए गोदियाल ने कहा कि जिस तरह से एसआईटी ने अंकिता भंडारी मर्डर केस के सबूतों को छिपाया, यह कमिटी भी वही करेगी। मुझे कमिटी पर कोई भरोसा नहीं है।

इससे पहले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर श्री बद्रीनाथ मंदिर में दिए गए दान में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो यह गो-हत्या के बराबर पाप होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक कमेटी बनाई गई है और पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है।

उन्होंने आगे कहा कि यह गोहत्या के बराबर पाप है। यह अपने ही माता-पिता की हत्या करने जैसा बहुत बड़ा पाप है। इसे माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को सजा दी जाएगी।

--आईएएनएस

पीएसके