बेरोजगारी की वजह से मंदिरों में चोर चोरी करने पहुंचे, नौकरी मिलेगी तो अपराध कम होगा : किशोरी पेडनेकर

मुंबई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। शिवसेना (यूबीटी) नेता किशोरी पेडनेकर का मानना है कि अगर शिक्षित युवाओं को नौकरियां मिलने लग जाए तो मंदिरों में चोरी नहीं होगी।

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सिद्धिविनायक मंदिर दान विवाद में किशोरी पेडनेकर ने कहा कि बेरोजगारी की वजह से मंदिरों में चोरी हो रही हैं। अगर नौकरी मिले तो चोरी और अन्य अपराध कम हो जाएंगे।

मुंबई में आईएएनएस से बातचीत में शिवसेना (यूबीटी) नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि किसी भी मंदिर में चोरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या का राम मंदिर, उज्जैन मंदिर के मामले भी सामने आए।

उन्होंने कहा कि एक बात सोचने वाली यह है कि हर मंदिर में चोर चोरी करने के लिए क्यों पहुंच रहे हैं। क्योंकि, उनके पास नौकरी नहीं है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्हें मंदिरों में डाका डालना पड़ रहा है। शिक्षित युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। चोरी करने वालों को अपने बच्चों की वजह से यह सब करना पड़ रहा है। अगर सरकार नौकरी देगी तो चोरी की वारदातें कम हो जाएंगी।

महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड) के प्रोटेस्ट का जिक्र करते हुए शिवसेना (यूबीटी) नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि तकलीफ तो बढ़ रही है। डॉक्टरों को अपनी बात कहने का पूरा हक है, आंदोलन भी उनका अधिकार है। लेकिन, इस दौरान मरीजों को तकलीफ भी हो रही है, आंदोलन ऐसा होना चाहिए कि सरकार पर दबाव हो, मरीजों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।

मुंबई की मेयर के सरकारी बंगले के करोड़ों रुपए से हो रहे कायाकल्प पर शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा कि एक गाना काफी मशहूर हुआ था, मैं आई हूं यूपी-बिहार लूटने। मुंबई की मेयर भी लूटने ही आई हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम