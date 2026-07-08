बारुईपुर एनकाउंटर: पीड़िता के पिता ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई के लिए सीएम सुवेंदु अधिकारी को दिया धन्यवाद

कोलकाता, 8 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर की एक नाबालिग लड़की, जिसके साथ कथित तौर पर रेप और हत्या की घटना हुई थी, उसके पिता ने बुधवार को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को धन्यवाद दिया।

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मीडिया से बात करते हुए पीड़िता के पिता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मृत बेटी को न्याय दिलाने के लिए तुरंत पुलिस कार्रवाई का अपना वादा पूरा किया।

पीड़िता के पिता ने कहा, "मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मुझे इस मामले में उनकी प्रतिबद्धता पर पूरा भरोसा है। मैं राज्य पुलिस द्वारा इस मामले में की गई त्वरित कार्रवाई से बहुत खुश हूं।"

इस मामले के आरोपियों में से एक प्रवास मंडल बुधवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में उस मारा गया, जब उसने भागने की कोशिश की। उनके अनुसार, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया व्यक्ति लंबे समय से इलाके में एक कुख्यात अपराधी था।

पीड़िता के पिता ने कहा, "वह उपद्रवी था और हमेशा नशे की हालत में रहता था। वह कहीं काम नहीं करता था। उसने एक नाबालिग लड़की के साथ जो किया था, उसे देखते हुए ऐसी सजा उसके लिए सही थी। सिर्फ मैं यह नहीं कह रहा हूं बल्कि पूरे इलाके का भी यही मानना ​​है।"

भाजपा की विधायक रत्ना देबनाथ ने कहा कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा लेकिन उन्हें खुशी है कि पीड़िता के माता-पिता को न्याय मिला है।

देबनाथ ने कहा, "मुझे लगता है कि पुलिस ने सही काम किया है। एक बलात्कारी मारा गया है। भविष्य में कई और नाबालिग लड़कियों को ऐसे दुखद अंत से बचाने के लिए ऐसी कार्रवाई जरूरी है।"

मंगलवार को आरोपी को अपराध स्थल पर ले जाया गया। वहां, उसने कथित तौर पर उसे ले जा रहे पुलिसकर्मियों में से एक से सर्विस राइफल छीन ली और भागने की कोशिश की।

पुलिस के अनुसार, जब पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहे थे, तो मंडल ने छीनी हुई पुलिस राइफल से उन पर गोली चलाई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मंडल को भी गोली लग गई।

शरीर पर गोली लगने के बाद आरोपी को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम