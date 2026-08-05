बीपीएसएससी भर्ती 2026: वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के 16 पदों पर आवेदन जारी, 16 अगस्त तक अवसर

पटना, 5 अगस्त (आईएएनएस)। सराकरी नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (बीपीएसएससी) ने बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के कुल 16 पदों पर रिक्तियों की घोषणा एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके की है।

Read More

बीपीएसएससी की ओर से वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के 16 पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त तय की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इस पोस्ट में नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से 1 अगस्त 2025 तक पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जन्तु विज्ञान विषयों में से कम से कम एक विषय के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री या कृषि, वानिकी या इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होनी चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु पुरुषों के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 अगस्त के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा जांच के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पे लेवल-6 के तहत 35,400 से 1,12,400 रुपए के बीच प्रति माह होगी।

फॉर्म भरते समय सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो 100 रुपए तय किया गया है। कैंडिडेट्स ध्यान दें कि सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन फीस के भुगतान के बाद ही उम्मीदवारों के आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाएगा।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी