बांकीपुर उपचुनाव: अभिषेक सिन्हा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की

पटना, 8 जुलाई (आईएएनएस)। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी के बीच, भाजपा के उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से शिष्टाचार भेंट की।

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इस मुलाकात को एनडीए की एकजुटता और आपसी तालमेल के मजबूत प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है।

इस बैठक में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जो आगामी चुनावी मुकाबले पर गठबंधन के सामूहिक फोकस को दर्शाता है।

सिन्हा के साथ बिहार के भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा और अन्य नेता भी मौजूद थे। नेताओं ने चुनाव रणनीति, गठबंधन सहयोगियों के बीच तालमेल और बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की तैयारियों पर चर्चा की।

बैठक के दौरान, नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने पर सिन्हा को बधाई दी और चुनाव के लिए शुभकामनाएं दीं। वहां मौजूद लोगों के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री ने युवा उम्मीदवार का हौसला बढ़ाया और भरोसा जताया कि एनडीए कार्यकर्ता चुनाव क्षेत्र में पूरे जोश के साथ प्रचार कर रहे हैं।

उन्होंने सिन्हा को उपचुनाव और उनके भविष्य के राजनीतिक सफर, दोनों में सफलता की शुभकामनाएं भी दीं।

इस मुलाकात को भाजपा और जेडीयू के बीच सहयोग की एक प्रतीकात्मक पुष्टि के तौर पर देखा गया। नीतिश कुमार के समर्थन के संकेत ने उपचुनाव को मिलकर लड़ने के गठबंधन के संकल्प को उजागर किया।

यह बैठक ऐसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समय पर हुई है जब बांकीपुर उपचुनाव पर काफी ध्यान केंद्रित है। एनडीए उम्मीदवार के साथ भाजपा और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं का एक साथ दिखना संगठनात्मक एकजुटता दिखाने और जमीनी स्तर पर तालमेल मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

बैठक के बाद, चुनाव क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ताओं में नया जोश दिखा क्योंकि गठबंधन के दोनों सहयोगियों ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी