भारी बारिश के बीच गुजरात सरकार ने आपातकालीन तैयारियों को मजबूत किया

गांधीनगर, 22 जुलाई (आईएएनएस)। दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने के कारण बुधवार को गुजरात सरकार ने आपातकालीन तैयारियों और बचाव कार्यों को तेज कर दिया। इसके चलते सूरत, वलसाड, नवसारी और डांग जिले में उच्च स्तरीय समीक्षा की गई, संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को निकाला गया और आपदा राहत दल तैनात किए गए।

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पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जीएस मलिक ने पुलिस भवन से सभी पुलिस आयुक्तों, जिला पुलिस अधीक्षकों, रेंज प्रमुखों और राज्य रिजर्व पुलिस (एसआरपी) समूह के कमांडेंटों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। इस कॉन्फ्रेंस में दक्षिण गुजरात में कानून व्यवस्था की स्थिति और भारी बारिश के प्रभाव की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान, मलिक ने पुलिस अधिकारियों को राज्य भर में शांति, सुरक्षा और संरक्षा बनाए रखने और सरकारी संपत्तियों और कार्यालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सतर्क रहने का निर्देश दिया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मौजूदा स्थिति के मद्देनजर सोशल मीडिया पर अफवाहों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से निर्मित फर्जी वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए साइबर निगरानी को मजबूत करें।

बैठक में दक्षिण गुजरात के प्रभावित जिलों में वर्षा की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया कि वे निचले इलाकों से निवासियों को निकालने, राहत एवं बचाव अभियान चलाने और आपदा प्रबंधन प्रयासों में सहयोग करने के लिए स्थानीय प्रशासन के समन्वय से तैयार रहें।

एसआरपी टीमों और स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया गया कि वे प्रतिकूल मौसम के बावजूद जन सुरक्षा सुनिश्चित करने, यातायात सुचारू रूप से चलाने और आपातकालीन सेवाओं को चालू रखने के लिए सतर्क रहें।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने नागरिक प्रशासन के समन्वय से संवेदनशील स्थानों पर अपनी तैनाती बढ़ा दी।

जलभराव की बढ़ती आशंकाओं के मद्देनजर, एनडीआरएफ की छठी बटालियन ने सूरत के पर्वत पाटिया में एक टीम तैनात की और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने के लिए सूरत नगर निगम के दक्षिण जोन कार्यालय, उधना में एक अन्य टीम तैनात की।

वलसाड जिले में, हनुमान बागदा, दारुड़िया वार्ड, तारिया वार्ड और आसपास के इलाकों सहित संवेदनशील निचले इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गईं ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके और बाढ़ या जलभराव की किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

वलसाड जिले में बचाव अभियान भी चलाए गए। नानापोंधा तालुका के अंभेटी के पास कोपरली-वापी सड़क पर फंसी एक निजी बस में सवार सोलह यात्रियों को स्थानीय पुलिस, अंभेटी ग्राम पंचायत और स्थानीय ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से सुरक्षित बचा लिया गया।

बचाव के बाद, एहतियात के तौर पर सड़क के दोनों किनारों पर बैरिकेड लगा दिए गए और मार्ग को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया।

--आईएएनएस

एमएस/