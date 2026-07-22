भाजपा रच रही एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वोटर्स के नाम हटाने की साजिश: रेवंत रेड्डी

हैदराबाद, 22 जुलाई (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बुधवार को दावा किया कि भाजपा मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश रच रही है।

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मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा और बीआरएस ने उनके निर्वाचन क्षेत्र कोडंगल में कांग्रेस समर्थकों के भारी संख्या में वोट हटाकर उन्हें धोखा देने की साजिश रची है।

कोडंगल में कांग्रेस पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं (बीएलए) की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग नाम होने के बावजूद, बीआरएस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों विपक्षी दलों ने कोडंगल पर उनकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर करने और राज्य स्तर पर उनके गढ़ को कमजोर करने की साजिश रची है।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी कि विपक्षी दल कोडंगल में कांग्रेस समर्थकों के वोट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका सीधे सामना करने में असमर्थ होने के कारण दोनों दलों ने पीठ में छुरा घोंपने की साजिश रची है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को कुचलने की जिम्मेदारी कोडंगल की जनता पर है। उन्होंने बीएलए से अपील की कि वे 3 अगस्त की एसआईआर की समय सीमा से पहले सभी मतदाताओं का पंजीकरण पूरा कर लें।

उन्होंने बताया कि अब तक इस निर्वाचन क्षेत्र में 1,96,620 मतदाताओं ने एसआईआर आवेदन जमा किए हैं, जबकि 54,635 लोगों का पंजीकरण अभी बाकी है। कुल मतदाताओं में से 22 प्रतिशत का पंजीकरण अभी भी लंबित है।

उन्होंने बीएलए को कांग्रेस के वोटों को रद्द करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि नाम दर्ज करने की जिम्मेदारी सभी बीएलए की है। उन्होंने कहा कि अपना वोट खोना पहचान खोने के बराबर है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन प्रपत्रों को भरवाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने बीएलए को 30 जुलाई तक 100 प्रतिशत नामांकन पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि एक भी पात्र व्यक्ति अपना वोट न खो दे। रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व करने के लिए कोडंगल के लोगों द्वारा दिए गए अटूट समर्थन और आशीर्वाद के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

--आईएएनएस

एमएस/