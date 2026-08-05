भागवत का 'जेनजी संवाद' देश को सही दिशा देगा, नशा, कट्टरता और प्रदूषण की चुनौती : इंद्रेश कुमार

मुंबई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बुधवार को मुंबई में देश के सामने मौजूद चुनौतियों का जिक्र किया और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 'जेनजी' संवाद कार्यक्रम पर बात की।

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इंद्रेश कुमार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "देश के हर नागरिक को सतर्क रहना चाहिए ताकि देश के अंदर या बाहर की कोई भी ताकत हमारा गलत इस्तेमाल या शोषण न कर सके। हम सभी भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे।"

उन्होंने देश के सामने मौजूद बड़ी चुनौतियों को गिनाते हुए कहा, "आज देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। एक चुनौती नशीली दवाओं का दुरुपयोग है, दूसरी धार्मिक कट्टरता है और तीसरी देश के भीतर प्रदूषण की समस्या है। इसी तरह, एक अन्य चुनौती शिक्षा और संस्कृति से जुड़ी है।"

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 'जेनजी' और 'जेन-अल्फा' छात्रों के साथ बातचीत करने के कार्यक्रम को लेकर इंद्रेश कुमार ने उम्मीद जताई कि इससे देश को दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा, "गुरुवार को जो भी चर्चा होगी और जिस भी तरह से होगी, एक बात तो पक्की है कि यह बातचीत देश को सही रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसलिए, यह चर्चा बहुत फायदेमंद होगी।"

वहीं, दूसरी ओर भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी बच्चों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। आज के बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और राहुल गांधी उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जहां भी विरोध प्रदर्शन हुए, चाहे जंतर-मंतर पर हों या दूसरे राज्यों में, पुलिस ने कहीं भी गोली नहीं चलाई और बच्चों के हितों का ध्यान रखा गया।"

भाजपा सांसद ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। धर्मशीला गुप्ता ने कहा, "अखिलेश यादव हार की निराशा से बहुत परेशान हैं। जब भी चुनाव आते हैं, तो वे ब्राह्मण समुदाय का सम्मान करने लगते हैं। चुनाव खत्म होते ही वे उनका अपमान करने लगते हैं।"

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम