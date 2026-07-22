बंगाल: पुलिस ने नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में 24 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की

कोलकाता, 22 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की कृष्णानगर पुलिस ने बुधवार को 24 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। इन लोगों पर पिछले साल जून में इसी जिले के कालीगंज में तमन्ना खातून नाम की एक नाबालिग लड़की की हत्या का आरोप है।

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सीपीआई (एम) समर्थकों के परिवार से ताल्लुक रखने वाली तमन्ना खातून की पिछले साल 23 जून को एक देसी बम धमाके में मौत हो गई थी।

उस दिन जिले की कालीगंज विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे, जिसमें तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार अलीफा अहमद ने भारी जीत हासिल की थी।

खातून पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कालीगंज इलाके के मोलंडी गांव की रहने वाली एक स्कूली छात्रा थी।

खबरों के मुताबिक, जीत के जुलूस के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने नाबालिग लड़की के घर पर देसी बम फेंके, जिससे तमन्ना की मौके पर ही मौत हो गई।

कृष्णानगर जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान दायर पिछली चार्जशीट में आर्म्स एक्ट के तहत प्रावधान शामिल नहीं किए गए थे, जिन्हें बुधवार को नदिया की जिला अदालत में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल किया गया।

मृतक नाबालिग लड़की के परिवार वालों ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है और दावा किया है कि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई तब की जब पिछले महीने सीएम सुवेंदु अधिकारी ने तमन्ना की मां सबीना यास्मीन शेख से मुलाकात की और उन्हें अपनी मृतक बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

हाल ही में राज्य सरकार ने इस मामले में बिवास चट्टोपाध्याय को पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया था। उनका ऐसे मामलों में तेजी से सजा दिलाने का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है।

इस मामले में आरोपी 24 लोगों में से 23 अभी न्यायिक हिरासत में हैं और एक कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली जमानत पर बाहर है।

इस मामले में आरोपी सभी 24 लोग उस इलाके में तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जहां पिछले साल यह घटना हुई थी।

तमन्ना की मां सबीना यास्मीन शेख ने हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में कालीगंज से सीपीआई (एम) उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें तृणमूल कांग्रेस की अलीफा अहमद ने हरा दिया, जो लगातार दूसरी बार चुनी गईं।

--आईएएनएस

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