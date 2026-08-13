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भारत समाचार

बंगाल की खाड़ी में बदल रहा मौसम, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

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(Updated )
बंगाल

कोलकाता, 13 अगस्त (आईएएनएस)। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अगले कुछ दिनों में गहरे दबाव (डीप डिप्रेशन) में तब्दील हो सकता है। इसके चलते दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवात तूफान और कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से उत्तर बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम बंगाल के आसपास के तटीय इलाकों में मौसम की स्थिति खराब बनी हुई है। समुद्र में खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 15 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

मौसम अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार से हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसे में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों और मछुआरों को सतर्क रहने तथा मौसम संबंधी एडवाइजरी पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

कोलकाता स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने अगले तीन दिनों तक दक्षिण बंगाल में व्यापक बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं, उत्तर बंगाल में अपेक्षाकृत कम बारिश होने की संभावना है। हालांकि, इस सप्ताह के अंत तक मौसम के रुख में परिवर्तन दिख सकता है।

आरएमसी के पूर्वी क्षेत्र के निदेशक हबीबुर रहमान बिस्वास ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। इसके प्रभाव से शनिवार तक दक्षिण बंगाल में भारी बारिश की संभावना बढ़ गई है। इस दौरान समुद्र की स्थिति भी खराब रहने की आशंका है।

आईएमडी ने गुरुवार को दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण बंगाल के अधिकांश जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और बारिश होने की संभावना है। तटीय और पश्चिमी जिलों में शुक्रवार तक भारी बारिश की चेतावनी जारी रहेगी।

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है और कोई बड़ा मौसम संबंधी अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

उत्तर बंगाल में गुरुवार के लिए भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि मालदा, दक्षिण दिनाजपुर और उत्तर दिनाजपुर जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार के कुछ हिस्सों में छिटपुट भारी बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

कोलकाता में भी दिन के दौरान गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। शहर और आसपास के इलाकों के लिए पहले ही येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है।

बुधवार को कोलकाता में अधिकतम तापमान 31.09 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 27.09 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसमी औसत से करीब एक डिग्री अधिक था।

--आईएएनएस

डीएससी