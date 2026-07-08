अदाणी फाउंडेशन की पहल : सौर ऊर्जा की रोशनी से जगमगाए हजारीबाग के चार गांव

हजारीबाग, 8 जुलाई (आईएएनएस)। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में अदाणी फाउंडेशन ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक और पहल की है।

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गोंदुलपारा खनन परियोजना क्षेत्र के होरम, मरदुसोटी, पुंदौल और चंदौल गांवों के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सोलर हाई मास्ट लाइट स्थापित की गई हैं, जिससे ग्रामीणों को रात के समय बेहतर रोशनी और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलने लगी है। इन गांवों में शाम ढलने के बाद चौक-चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और मुख्य मार्गों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं थी।

सोलर हाई मास्ट लाइट शुरू होने के बाद अब इन स्थानों पर रात के समय भी प्रकाश उपलब्ध हो रहा है। इससे महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अन्य ग्रामीणों के लिए आवागमन अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हुआ है। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि पहले अंधेरे के कारण शाम के बाद बाहर निकलने में कठिनाई होती थी। अब सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी रहने से सुरक्षा का एहसास बढ़ा है और गांवों में सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है। मंदिर परिसरों, चौक-चौराहों और प्रमुख मार्गों पर स्थापित सोलर हाई मास्ट लाइट ग्रामीणों के दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो रही हैं।

फाउंडेशन का कहना है कि सौर ऊर्जा आधारित यह व्यवस्था स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ ऊर्जा संरक्षण में भी योगदान देगी। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण-अनुकूल विकास और बेहतर आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अदाणी फाउंडेशन गोंदुलपारा खनन परियोजना क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, महिला सशक्तीकरण, आजीविका संवर्धन, पेयजल, आधारभूत संरचना, खेल एवं युवा विकास तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर कार्यक्रम संचालित कर रहा है। फाउंडेशन का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और सतत विकास की प्रक्रिया से जोड़ने की दिशा में कार्य करना है।

--आईएएनएस

एसएनसी/एसके