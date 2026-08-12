असम सरकार ने राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान के लिए रोडमैप तैयार किया

गुवाहाटी, 12 अगस्त (आईएएनएस)। असम सरकार ने 'स्वच्छ भारत मिशन' की पहलों को पूरे राज्य में लगातार चलने वाले स्वच्छता अभियान में बदलने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। इसमें लोगों के व्यवहार में बदलाव, वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन, साफ-सफाई और जमीनी स्तर पर नागरिकों की ज्यादा भागीदारी पर ध्यान दिया जाएगा।

बुधवार को वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक बैठक में असम के ग्रामीण और शहरी इलाकों में 'स्वच्छ भारत मिशन' को मजबूत करने के तरीकों पर समीक्षा की गई। साथ ही, सफाई और स्वच्छता को समुदाय की लगातार भागीदारी वाली कोशिश बनाने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

अधिकारियों ने स्वच्छता से जुड़े बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को बनाने से आगे बढ़कर उसके सही ढंग से काम करने, रखरखाव और लंबे समय तक चलने की क्षमता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कचरे को स्रोत पर ही अलग-अलग करने (वेस्ट सेग्रीगेशन), ग्रे-वॉटर मैनेजमेंट, सीवेज और गंदे पानी के ट्रीटमेंट और जलवायु के अनुकूल स्वच्छता तरीकों को अपनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के नतीजों पर नज़र रखने के लिए जीआईएस-आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम समेत टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों ने राज्य भर में सर्कुलर-इकोनॉमी (चक्रीय अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देने की कोशिशों के तहत कचरा इकट्ठा करने, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर चर्चा की।

प्रस्तावित रोडमैप का एक मुख्य मकसद सालाना पुरस्कारों का एक सिस्टम बनाना है, ताकि सफाई और स्वच्छता में बेहतरीन काम करने वाले जिलों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायतों और जमीनी स्तर के संस्थानों को सम्मानित किया जा सके।

प्रस्तावित 'स्वच्छ भारत मिशन-शहरी' ढांचे के तहत, बेहतर काम करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की पहचान की जाएगी और उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। सरकार हर नगर निगम, नगर बोर्ड और टाउन कमेटी में सबसे अच्छा काम करने वाले वार्ड को भी सम्मानित करने की योजना बना रही है, और ऐसे पुरस्कार ज़िला स्तर पर दिए जाएंगे।

इसी तरह, 'स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण' के तहत, पंचायती राज संस्थानों के कामकाज के आधार पर ज़िलों का मूल्यांकन किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अच्छा काम करने वाले वार्डों के लिए भी सालाना पुरस्कार शुरू किए जाएंगे।

सरकार ने जमीनी स्तर पर प्रतिस्पर्धा और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छता और सफाई के प्रदर्शन के आधार पर गांवों की सबसे साफ़ सड़क की पहचान करने और उसे सम्मानित करने का प्रस्ताव भी रखा।

--आईएएनएस

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