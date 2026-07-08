असम में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की अपील

गुवाहाटी, 8 जुलाई (आईएएनएस)। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने बुधवार को लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले तीन-चार दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

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आईएमडी के अनुमान के मुताबिक, मौजूदा मानसून की स्थिति के कारण पूरे असम में व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना है, जिसमें कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान की भी चेतावनी दी है, जिससे शहरी इलाकों में जलभराव, निचले इलाकों में अचानक बाढ़, सड़क यातायात में रुकावट और संवेदनशील पहाड़ी जिलों में भूस्खलन की आशंका है।

जिलेवार अनुमान से पता चलता है कि पश्चिमी, मध्य, ऊपरी और दक्षिणी असम के कई जिलों कामरूप मेट्रो, कामरूप (ग्रामीण), धुबरी, बारपेटा, कोकराझार, नागांव, सोनितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, कछार और दिमा हसाओ में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है। कुछ जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है।

गुवाहाटी में आईएमडी ने आने वाले पूरे सप्ताह में आमतौर पर बादल छाए रहने और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है। बुधवार को दिन में हल्की बारिश की उम्मीद है, जबकि शाम और रात के समय आंधी-तूफान और बारिश की संभावना है।

शहर में पिछले 24 घंटों में हवाई अड्डे पर 7.4 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32.9 और 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

एएसडीएमए ने कहा कि जिला प्रशासन मौसम की बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को अलर्ट पर रखा गया है।

प्राधिकरण ने निवासियों, खासकर निचले और भूस्खलन-संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की।

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रोजाना आने-जाने वालों और लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को भी सलाह दी कि वे अपनी यात्रा की योजना सावधानी से बनाएं, मौसम की आधिकारिक जानकारी का पालन करें और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सलाह को मानें।

इसमें कहा गया है कि मौसम की बदलती स्थिति के बारे में समय पर जानकारी एएसडीएमए की वेबसाइट और उसके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाएगी।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी