अरुणाचल प्रदेश ने विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है: राज्यपाल परनाइक

इटानगर, 5 अगस्त (आईएएनएस)। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनाइक ने बुधवार को कहा कि राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि लोक भवन नागरिकों, छात्रों, उद्यमियों, कलाकारों, किसानों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के लिए सुलभ बना रहेगा।

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राज्यपाल ने बुधवार को इटानगर स्थित लोक भवन में नए राज्यपाल सचिवालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य की जनता को भवन समर्पित करते हुए परनाइक ने कहा कि लोक भवन वास्तव में अरुणाचल प्रदेश की जनता का है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह संस्था संवाद, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, युवा सहभागिता और जनहित के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है, जिससे शासन जनता के करीब आता है।

उन्होंने जनता से लोक भवन को जनता का घर मानने का आह्वान किया, जो अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण और प्रगति के लिए समर्पित है।

उन्होंने आगे कहा कि लोक भवन आने वाले प्रत्येक आगंतुक को गर्व और स्वामित्व की भावना महसूस करनी चाहिए, क्योंकि यह राज्य की सामूहिक आशाओं, उपलब्धियों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है।

भवन की उत्कृष्ट गुणवत्ता और स्थापत्य कला की भव्यता की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक अवसंरचना विकास में लगातार नए मानदंड स्थापित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य ने सफलतापूर्वक ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान बनाए हैं जो कार्यक्षमता, सौंदर्य और आधुनिक इंजीनियरिंग का अनूठा संगम हैं।

भव्य अरुणाचल प्रदेश विधानसभा और प्रभावशाली उच्च न्यायालय परिसर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इन ऐतिहासिक इमारतों को इनके डिजाइन, उपयोगिता और प्रतीकात्मक महत्व के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की विश्व स्तरीय अवसंरचना राज्य की बढ़ती आकांक्षाओं और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही अरुणाचल प्रदेश को देश में एक प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी राज्य के रूप में उभरने का प्रमाण भी देती है।

लोक भवन परिवार को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक भवन एक जीवंत संस्था के रूप में उभरा है जो विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और संस्कृतियों के लोगों को जोड़ती है। उन्होंने कहा कि यह संस्था निरंतर एकता, समझ और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने वाले एक साझा मंच के रूप में कार्य करती रही है।

--आईएएनएस

एमएस/