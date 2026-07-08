अमृतसर में हथियार और विस्फोटक तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार

चंडीगढ़, 8 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब पुलिस ने अवैध हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक, अमृतसर की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से छह हैंड ग्रेनेड और 12 पिस्तौल बरामद किए गए हैं।

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पंजाब पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह कार्रवाई राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे एक हथियार तस्कर के निर्देश पर काम कर रहे थे।

पुलिस ने बताया कि विदेश में मौजूद इस तस्कर को कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और विदेश में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े लोगों का समर्थन प्राप्त था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इन हथियारों और विस्फोटकों को पंजाब में अशांति फैलाने के उद्देश्य से भेजा गया था।

इस मामले में अमृतसर के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच अभी जारी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और हथियारों की सप्लाई का पूरा नेटवर्क किस तरह संचालित किया जा रहा था।

पंजाब पुलिस ने कहा कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। पुलिस ने यह भी कहा कि सीमा पार से संचालित होने वाले आतंकी और आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे तत्वों को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम