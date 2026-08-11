अमित शाह के समर्थन में एनडीए सांसदों ने निकाला मार्च, झारखंड मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन और विपक्ष के विरोध में एनडीए सांसदों ने मंगलवार को संसद के मकर द्वार की ओर मार्च किया। उन्होंने झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जवाब मांगा।

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भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, 'हम सब हर चर्चा के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। हर बार सदन की कार्यवाही को रोक रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके खिलाफ मार्च कर रहे हैं।"

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा,"झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो। उन पर जिस तरह से अत्याचार किया गया ये राहुल गांधी की सोच दिखाती है कि उनके समर्थक राज्य में कैसे युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और न्याय नहीं हो रहा है। दूसरी ओर वे गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं और खुद सदन में नहीं आते हैं। गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठे बयान दे रहे हैं।"

झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "कांग्रेस पार्टी 'झूठ की दुकान' बन गई है। कांग्रेस छात्रों का इस्तेमाल करके राजनीति करने की कोशिश करती है, लेकिन जब छात्रों को न्याय दिलाने की बात आती है तो राहुल गांधी, कांग्रेस और उनके सहयोगी पीछे हट जाते हैं।"

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, "रांची में जिस तरह से उनकी सरकार है और जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन चलाए हैं आज वे चुप हैं? यहां पर हंगामा है। आज उनकी चुप्पी से वे देश के सामने बेनकाब हो रहे हैं।"

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "जिस तरह से विपक्ष पूरे सत्र को बाधित करता रहा। आज जब सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष गोलपोस्ट बदलता रहता है। कभी कहता है कि वे एक मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो कभी दूसरे पर जवाब मांग रहे हैं। गोलपोस्ट बदलते रहने की विपक्ष और राहुल (गांधी) की इस प्रवृत्ति ने सदन के कामकाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।"

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, "झारखंड में राहुल गांधी विपक्ष के नेता की तरह जवाब दे रहे हैं। वह जो कहते हैं उसे टाल देते हैं। वह भूल रहे हैं कि झारखंड में छात्र जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी शायद भूल रहे हैं कि उनकी पार्टी झारखंड में सरकार में भागीदार है। छात्र बयान नहीं चाहते, वे कार्रवाई चाहते हैं।"

भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने कहा, "ये जो राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है जिस तरह से मोदी विरोध की उनकी आग है जिसमें देश तोड़ने वाले तत्वों के साथ वो हमेशा शामिल रहते हैं, उनके लिए संदेश है कि अपनी दोहरी मानसिकता को बंद करें। आप छात्रों के साथ आएं और उनको न्याय दिलाएं।"

झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर भाजपा सांसद अशोक मित्तल ने कहा, "छात्रों के साथ हिंसा हुई है। उन्हें पीटा गया और विधानसभा परिसर के अंदर हम पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यह बेहद निंदनीय है और वहां की सरकार की ओर से किया गया शर्मनाक काम है, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह शामिल है। छात्रों को जिस तरह से पीटा गया, वह बहुत निंदनीय है। दिल्ली में तो उनका दोहरा रवैया रहता था, लेकिन अब वहां पहुंचने पर क्या हो गया है? छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं कि यही कांग्रेस का असली चेहरा है। हमें इससे खुद को बचाना होगा। छात्रों को इससे बचाना होगा।"

--आईएएनएस

एसएके/वीसी