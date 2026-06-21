अमित शाह के ‘असली शिवसेना’ वाले बयान पर संजय राउत का हमला, पीएम बनने की चाह में कर रहे राजनीति

मुंबई, 21 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के 'असली शिवसेना' वाले बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत तेज हो गई। शाह ने कहा था कि पहले हमें शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ रहा था। अब कोई गुट नहीं एक ही शिवसेना है। शाह ने अपने बयान से दावा किया कि शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। अब कोई गुट नहीं बचा है।

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अमित शाह के इस बयान पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह को पीएम बनना है, इसीलिए तोड़फोड़ की राजनीति हो रही है, लेकिन मैं साफ कर दूं कि पीएम मोदी के बाद भाजपा का कोई पीएम देश में नहीं बनेगा।

मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान राउत ने कहा कि अमित शाह देश के गृहमंत्री हैं और उनके नियंत्रण में ही चुनाव आयोग है, लेकिन लगता है कि उनके नियंत्रण में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं।

संजय राउत ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में असली शिवसेना कौन है, इसका फैसला चार साल से लंबित है, लेकिन अमित शाह ने खुद फैसला सुना दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। यह महाराष्ट्र, मराठी मानुष और बालासाहेब ठाकरे का अपमान है।

उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना अमित शाह की पार्टी बन गई है। वह उनकी टेस्ट ट्यूब में पैदा हुई शिवसेना है। अगर उन्हें शिवसेना कहना है तो कह लें।

संजय राउत ने कहा कि असली शिवसेना बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे की है। अगर हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर अमित शाह कहें कि ‘मैं देश का गृहमंत्री हूं, फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं करूंगा। जाओ और सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखो।"

उन्होंने कहा कि अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसीलिए तोड़फोड़ चल रही है, जो भी सांसद खरीदे जा रहे हैं, उनके समर्थन में सारी गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है। एकनाथ शिंदे का साथ मिलकर अमित शाह भाजपा और पीएम के सामने चुनौती पेश करना चाहते हैं।

राउत ने इससे पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों को अपनी पार्टी में मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो भी धोखा दे रहे हैं, उन्हें महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है और सही मौके पर सही जवाब भी दिया जाएगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी