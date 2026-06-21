अल्मोड़ा: शहीद लेफ्टिनेंट बिरेश्वर गोस्वामी के परिजनों से मिले सीएम धामी, मदद का दिया भरोसा

अल्मोड़ा, 21 जून (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अल्मोड़ा में शहीद लेफ्टिनेंट बिरेश्वर गोस्वामी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने शहीद अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहायता एवं सहयोग का भरोसा दिलाया।

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इस अवसर पर मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के विकास और जनता के बीच लगातार संवाद बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि चुनाव भले ही अब होने वाले हों, लेकिन वे पिछले पांच वर्षों से लगातार लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनते और समाधान का प्रयास करते रहे हैं। इशारों-इशारों में कांग्रेस सांसद पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और नेता केवल चुनाव के समय जनता के बीच पहुंचते हैं, जबकि उनकी सरकार का लक्ष्य निरंतर जनसेवा और विकास है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। इसी लक्ष्य को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड को विशेष महत्व मिला है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी लगभग 30 बार उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। मैं स्वयं प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में लगातार विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करता हूं। इसके साथ ही सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी जनता के बीच जाकर विकास कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रत्येक प्रतिनिधि इस संकल्प के साथ कार्य कर रहा है कि उत्तराखंड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाया जाए।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से जागेश्वर क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जागेश्वर धाम की देशभर में विशेष मान्यता है और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है।

उन्होंने बताया कि जागेश्वर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान के तहत विभिन्न परियोजनाओं पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क और पुल निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए स्कूलों और अस्पतालों में भी विकास कार्य जारी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा जिले और पूरे प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना सरकार का संकल्प है।

--आईएएनएस

पीएसके/वीसी