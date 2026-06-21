अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ने पहली बार चलती वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को कराया योगाभ्यास

अहमदाबाद, 21 जून (आईएएनएस)। वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन ने रविवार को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक अनोखी पहल की। ​​अधिकारियों के मुताबिक, इस पहल के तहत पहली बार चलती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों को योगाभ्यास कराया गया।

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डिविजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) वेद प्रकाश की देखरेख में डिविजन ने खास रेलवे जगहों पर योग सेशन ऑर्गनाइज किए और प्रोग्राम को चार वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस तक बढ़ाया, जहां पैसेंजर को ट्रेन चलने के दौरान आसान एक्सरसाइज करने के लिए गाइड किया गया।

डीआरएम ने कहा कि डिविजन ने इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए कई पहल कीं।

उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को योग से जोड़ने की कोशिश की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी संख्या में लोग अलग-अलग रेलवे जगहों और सेंटर्स पर योग प्रोग्राम में शामिल हुए।

उन्होंने आगे बताया कि दूसरी पहल में मॉडर्न ट्रेनों में सफर करने वाले पैसेंजर को शामिल करना था।

उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों में ऑनबोर्ड ऑडियो सिस्टम के जरिए योग इंस्ट्रक्शन ब्रॉडकास्ट किए गए और हर कोच में वॉलंटियर ने पैसेंजर को बैठे-बैठे माइक्रो योग करने में मदद की।

पैसेंजर ने 10 से 20 मिनट तक हल्की एक्सरसाइज कीं, जिसमें गर्दन, कंधे, कलाई और हाथ घुमाना, साथ ही ‘ओम’ का जाप और थोड़ी देर मेडिटेशन प्रैक्टिस शामिल थीं।

अधिकारियों ने कहा कि ये सेशन इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि ट्रेन यात्रा के दौरान योग करना आसान हो, ताकि यात्री अपनी सीट छोड़े बिना इसमें हिस्सा ले सकें।

मुख्य योग प्रोग्राम साबरमती के कम्युनिटी हॉल में हुआ। जहां योग इंस्ट्रक्टर अल्पेश त्रिवेदी और हंसा चाग ने रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों, स्काउट्स एंड गाइड्स और सिविल डिफेंस संगठन के सदस्यों को ट्रेनिंग दी।

सेशन में कॉमन योग प्रोटोकॉल का पालन किया गया, जिसमें आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन टेक्नीक शामिल थीं।

साबरमती के अलावा, साबरमती में ओल्ड रेलवे इंस्टीट्यूट, कांकरिया में रेलवे इंस्टीट्यूट और गांधीधाम और वीरमगाम में कम्युनिटी हॉल में भी योग सेशन आयोजित किए गए।

ऑनबोर्ड योग पहल चार वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं, गांधीनगर कैपिटल-मुंबई सेंट्रल, साबरमती-जोधपुर, असरवा-उदयपुर और अहमदाबाद-ओखा में की गई।

डिवीजन ने बताया कि अहमदाबाद, मेहसाणा, पालनपुर और गांधीधाम जैसे बड़े स्टेशनों पर पहले भी ऐसे ही योग प्रोग्राम ऑर्गनाइज किए गए हैं, जिनमें स्टाफ और पैसेंजर दोनों ने हिस्सा लिया था।

इस साल के इंटरनेशनल योग डे की थीम, स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग, पूरे डिवीजन में मनाई गई, जिसमें रेलवे कर्मचारियों और यात्रा करने वाले लोगों के बीच वेलनेस और योग के रेगुलर अभ्यास को बढ़ावा देने के मकसद से एक्टिविटीज की गईं।

वेस्टर्न रेलवे ने स्टाफ और पैसेंजर से भी अपील की कि वे बेहतर शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए योग को अपने डेली रूटीन में शामिल करें।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी