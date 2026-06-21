अहमदाबाद: नीट परीक्षा केंद्र पर हिजाब को लेकर विवाद, पुलिस ने स्थिति को संभाला

अहमदाबाद, 21 जून (आईएएनएस)। अहमदाबाद में रविवार को नीट री-एग्जाम सेंटर पर ड्रेस कोड और सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर हुए विवाद के बाद तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया।

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यह घटना वस्त्रापुर इलाके में स्थित आर.जे. टिबरेवाल कॉमर्स कॉलेज में हुई, जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) री-एग्जाम के केंद्रों में से एक था।

स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब एक महिला छात्रा हिजाब पहनकर परीक्षा देने आई। अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान उसे हिजाब हटाने को कहा गया। छात्रा की मां ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि उनकी बेटी को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। इसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल, परीक्षा स्टाफ और पुलिस की बातचीत के बाद छात्रा को हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई।

इस फैसले के बाद वहां मौजूद कुछ अभिभावकों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि हिंदू धार्मिक प्रतीक जैसे कलावा, कंठी और कंगन आदि भी जांच के दौरान उतरवाए गए थे, तो फिर कुछ मामलों में छूट क्यों दी जा रही है।

विवाद की खबर फैलने के बाद केंद्र के बाहर भीड़ जमा हो गई और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बजरंग दल से जुड़े कुछ लोग और एआईएमआईएम से जुड़े कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए, जिससे स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान हल्की झड़प की भी खबरें सामने आईं। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया।

असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जयेश भ्रम भट्ट सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित किया।

पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाले कुछ लोगों को मौके से हटा दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा नियमों के तहत धार्मिक वस्तुओं को हटाने की प्रक्रिया मानक है और जो लोग आपत्ति कर रहे थे, उन्हें समझाया गया।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि संबंधित छात्रा को परीक्षा देने की अनुमति मिल गई और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही।

गुजरात में नीट री-एग्जाम केंद्रों पर पहले से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोका जा सके।

पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अपुष्ट जानकारी न फैलाएं।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के दिशा-निर्देशों के तहत सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे राज्य में मल्टी-लेयर फ्रिस्किंग, पहचान जांच और सख्त नियम लागू किए गए थे।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी