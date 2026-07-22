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अहमदाबाद में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन, गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष समेत 100 लोग हिरासत में

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 22, 2026, 12:00 PM
अहमदाबाद में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन, गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष समेत 100 लोग हिरासत में

अहमदाबाद, 22 जुलाई (आईएएनएस)। नीट परीक्षा के पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बुधवार को अहमदाबाद में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा समेत करीब 100 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

प्रदर्शन की शुरुआत पार्टी मुख्यालय राजीव गांधी भवन में धरने से हुई, जिसके बाद पार्टी नेता और कार्यकर्ता पास के चौराहे की ओर बढ़े।

पुलिस ने जुलूस को रोका, जिसके बाद झड़प हुई। बताया जाता है कि कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस वाहनों पर चढ़ गए, जबकि अधिकारियों ने उन्हें हटाने की कोशिश की।

पुलिस ने चावड़ा, विधायक इमरान खेड़ावाला और महिला प्रदर्शनकारियों समेत दर्जनों अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। एक पार्टी कार्यकर्ता ने बताया कि इन सभी को शाहिबाग पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है।

हिरासत में लिए गए लोगों को ले जाने के लिए करीब तीन पुलिस बसों का इस्तेमाल किया गया।

अहमदाबाद में यह विरोध प्रदर्शन विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास के बाहर नीट विवाद और छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में धरने के एक दिन बाद हुआ।

दिल्ली पुलिस ने बाद में कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया और फिर रिहा कर दिया। यह विरोध प्रदर्शन परीक्षा में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के बाद हुआ।

अहमदाबाद में मार्च से पहले गुजरात कांग्रेस ने राजीव गांधी भवन में एक बैठक की, जिसके बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर जमा हुए, नारे लगाए और अपना विरोध मार्च शुरू किया।

स्थिति बिगड़ने पर, चावड़ा और अन्य वरिष्ठ नेता विरोध में सड़क पर बैठ गए। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वालों में नीट परीक्षा से पहले आत्महत्या करने वाले छात्र कहान के पिता प्रशांत पटेल भी थे।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा कि मेरे बेटे ने भी डेटा लीक के कारण अपनी जान गंवाई, इसलिए मैं विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली गया था। आज मैं अहमदाबाद आया हूं।

इसी बीच, भाजपा ने घोषणा की कि वह आज बाद में राजीव गांधी भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। यह प्रदर्शन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के जवाब में किया जा रहा है।

राज्य भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, राज्य पदाधिकारी, पार्टी नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है।

आगे और विरोध प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए, भाजपा के प्रदर्शन से पहले राजीव गांधी भवन के आसपास वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया और कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैरिकेड लगाए गए।

पूरे दिन राजनीतिक गतिविधियां जारी रहने के कारण पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी।

--आईएएनएस

एमएस/