योग दिवस समारोह : राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक कुमार मित्तल ने 12,000 लोगों के साथ किया योग

फगवाड़ा, 21 जून (आईएएनएस)। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) के चांसलर एवं राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक कुमार मित्तल के नेतृत्व में रविवार को पंजाब के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 12,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लेकर 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाया।

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इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नितिन नबीन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पार्टी के सर्वोच्च संगठनात्मक पद का कार्यभार संभालने के बाद यह उनका पंजाब का पहला आधिकारिक दौरा था। उनके पंजाब प्रवास में जालंधर, अमृतसर और लुधियाना में विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी शामिल रही, जिसका उद्देश्य संगठनात्मक विस्तार और राज्यभर में जनसंपर्क को सुदृढ़ करना था।

सभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने योग के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्ष 2014 में भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे अपनाए जाने के पश्चात योग का एक वैश्विक आंदोलन के रूप में तेजी से विस्तारित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों ने योग को भारत की प्राचीन परंपरा से आगे बढ़ाकर 190 से अधिक देशों में मनाए जाने वाले वैश्विक उत्सव का स्वरूप प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल की पूर्णता के साथ संयोगवश पड़ रहा है, जिससे यह अवसर और भी विशेष बन गया है।

विशेष “12-12-12” थीम पर आधारित इस आयोजन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के 12वें संस्करण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग के वैश्विक प्रसार के 12 वर्षों तथा विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 12,000 प्रतिभागियों की उपस्थिति को समर्पित किया गया। यह थीम समारोह के केंद्रीय उद्देश्य के रूप में इसकी व्यापकता और महत्व को दर्शाती है।

समारोह के दौरान नितिन नबीन, डॉ. अशोक कुमार मित्तल और आयोजन में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों ने अपने संदेशों के साथ एक टाइम कैप्सूल एलपीयू परिसर में स्थापित किया, जिसे वर्ष 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में पुनः खोला जाएगा। इस अवसर पर चांसलर डॉ. अशोक कुमार मित्तल ने 12,000 से अधिक प्रतिभागियों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई, जिसके तहत उन्होंने स्वयं नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर डॉ. अशोक कुमार मित्तल ने कहा, “हमारा उद्देश्य योग के माध्यम से 12,000 से अधिक लोगों को एकजुट कर यह सशक्त संदेश देना है कि स्वास्थ्य, कल्याण और आंतरिक संतुलन समाज को जोड़ने और राष्ट्र को सशक्त बनाने का माध्यम बन सकते हैं। आज योग को जो वैश्विक मान्यता प्राप्त हो रही है, वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उस दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके माध्यम से भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को विश्व मंच तक पहुंचाया गया। इस वर्ष की थीम ‘स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग’ हमें यह स्मरण कराती है कि योग जीवन के प्रत्येक चरण में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। इस आयोजन के माध्यम से हम विशेष रूप से युवाओं को योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

--आईएएनएस

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