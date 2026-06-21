योग एक आजीवन अभ्यास है जो शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाता है: संजीव कुमार कस्सी

नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव कुमार कस्सी ने रविवार को कहा कि योग केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि एक आजीवन अभ्यास है जो शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाता है।

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उन्होंने सभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदेश को आगे बढ़ाने का आग्रह किया और कहा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें।

कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय ने संयुक्त रूप से 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2026 बड़े उत्साह और भागीदारी के साथ मनाया, जो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समग्र स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

सभा को संबोधित करते हुए, खान मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव डॉ. वीणा कुमार डरमल ने योग को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से योग को दैनिक आदत के रूप में अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक बैठे रहने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और योग का नियमित अभ्यास मुद्रा में सुधार लाने, तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायक होता है।

उन्होंने सभी को स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट योग के लिए समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम में दोनों मंत्रालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वास्थ्य को अपनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, योग के सामूहिक अभ्यास ने प्रतिभागियों के बीच एकता, अनुशासन और जागरूकता की भावना को बढ़ावा दिया।

इस संयुक्त समारोह ने निवारक स्वास्थ्य देखभाल, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और एक स्वस्थ एवं अधिक उत्पादक कार्यबल की परिकल्पना को बढ़ावा देने के प्रति कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, साथ ही समग्र स्वास्थ्य और सतत कल्याण प्राप्त करने के लिए योग को दैनिक अभ्यास बनाने के महत्व को दोहराया।

--आईएएनएस

एमएस/