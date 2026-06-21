तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया

कोयंबटूर, 21 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने रविवार को कोयंबटूर स्थित तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू) में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने सैकड़ों छात्रों, शिक्षकों और आम जनता के साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित इस वैश्विक दिवस में भाग लिया।

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देशव्यापी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

समारोह में सामूहिक योग प्रदर्शन, जागरूकता सत्र और योग के दैनिक जीवन में लाभों को उजागर करने के उद्देश्य से अंतःक्रियात्मक गतिविधियां शामिल थीं।

सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल अर्लेकर ने आधुनिक समाज में योग के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और कहा कि इसे केवल शारीरिक व्यायाम के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के एक व्यापक तरीके के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकता है।

राज्यपाल ने तमिलनाडु भर में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया और शिक्षण संस्थानों, सामुदायिक संगठनों और स्थानीय निकायों को इसके अभ्यास को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि नियमित योग अभ्यास आज की तेज रफ्तार दुनिया में समग्र स्वास्थ्य में सुधार, तनाव कम करने और मानसिक शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इस वर्ष के विषय पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि उत्सव का उद्देश्य केवल जीवनकाल बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन काल (हेल्थस्पैन) को बेहतर बनाना भी है। उन्होंने कहा कि योग निवारक स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करके और शारीरिक तंदुरुस्ती और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देकर इस लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

तमिलनाडु विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा संचालित योग सत्रों की एक श्रृंखला में भाग लिया। कार्यक्रम में लचीलापन, एकाग्रता और समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए डिजाइन किए गए विभिन्न योग आसन और श्वास तकनीकें भी प्रदर्शित की गईं।

प्रतिभागियों ने इस आयोजन को भारत की प्राचीन स्वास्थ्य परंपरा से पुनः जुड़ने और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को सुदृढ़ करने का अवसर बताया। विश्वविद्यालय परिसर इस उत्सव के लिए आदर्श स्थान था, जहां आयोजकों ने शारीरिक स्वास्थ्य, पर्यावरण जागरूकता और टिकाऊ जीवन शैली के बीच संबंध पर बल दिया। टीएनएयू में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का समापन योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए एक नए आह्वान के साथ हुआ, जो इस शाश्वत अभ्यास के माध्यम से स्वस्थ और अधिक सचेत जीवन को बढ़ावा देने के व्यापक राष्ट्रीय प्रयास को दर्शाता है।

--आईएएनएस

एमएस/