महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने कोस्ट गार्ड के अधिकारियों के साथ किया योग

मुंबई, 21 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने रविवार को मुंबई के लोकभवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योग किया।

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इस साल लोकभवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंडियन कोस्टगार्ड के साथ मिलकर आयोजित किया गया। इंडियन कोस्टगार्ड के ऑफिसर और कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य और लोकभवन के अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए।

यहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए गवर्नर ने महाराष्ट्र की सभी यूनिवर्सिटियों से योग को बड़े पैमाने पर प्रमोट करने और दुनिया के लिए योग ट्यूटर और ट्रेनर तैयार करने की अपील की। ​​योग को मिली ग्लोबल पहचान की सराहना करते हुए गवर्नर ने कहा कि सदियों से योग ज्यादातर घरों, आश्रमों और विशेष संस्थानों में किया जाता रहा है। इस दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने की अपील की। ​​इस पहल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, जिससे रिकॉर्ड संख्या में सदस्य देशों की मदद से यूएन में इंटरनेशनल योग डे को लेकर प्रस्ताव पास हुआ।

राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने 1977 में अपनी स्थापना के बाद से देश के लिए इंडियन कोस्टगार्ड के शानदार योगदान की सराहना की। स्थापना के 50 साल पूरे होने के माइलस्टोन पर फोर्स को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि देश समर्पण, पेशेवर रवैये और बिना स्वार्थ के देश सेवा में बनी इसकी शानदार यात्रा पर बहुत गर्व के साथ पीछे मुड़कर देखता है।

इंडियन कोस्टगार्ड अनगिनत ऑपरेशन और लगातार निगरानी के जरिए भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे का एक जरूरी पिलर बनकर उभरा है। महाराष्ट्र अपनी बड़ी कोस्टलाइन, बिजी पोर्ट और स्ट्रेटेजिक समुद्री हितों के साथ कोस्ट गार्ड के कमिटमेंट से बहुत फायदा हुआ है।

उन्होंने कहा कि फोर्स ने समुद्र में जान की सुरक्षा पक्का करने, मछुआरों और नाविकों की रक्षा करने, गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने और हमारे कोस्टलाइन पर सुरक्षा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि कोस्ट गार्ड के जवानों की लगातार कोशिशें, जो अक्सर मुश्किल हालात में की जाती हैं, यह पक्का करती हैं कि भारत के समुद्र सुरक्षित, सिक्योर और खुशहाल रहें। ॉ

उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल योग दिवस का जश्न इंडियन कोस्ट गार्ड के उसूलों को दिखाता है, जहां फिजिकल फिटनेस, मेंटल मजबूती और सेवा की भावना साथ-साथ चलती है।

राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने सभी विश्वविद्यालयों से योग को प्रमोट करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि मेरा मानना ​​है कि हमारे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के लिए सबसे अच्छे योग ट्यूटर और ट्रेनर तैयार कर सकती हैं। इस अनमोल भारतीय परंपरा को दुनियाभर में फैलाने में अहम योगदान दे सकती हैं।

--आईएएनएस

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