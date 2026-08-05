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लीवर ट्रांसप्लांट मरीज को एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बनाया ग्रीन कॉरिडोर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 05, 2026, 03:08 PM
लीवर ट्रांसप्लांट मरीज को एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बनाया ग्रीन कॉरिडोर

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तत्परता, बेहतर समन्वय और जनसेवा की प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए लीवर ट्रांसप्लांट के मरीज को सर गंगा राम अस्पताल से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट तक समय पर पहुंचाने के लिए विशेष ग्रीन कॉरिडोर बनाया।

यह अभियान मंगलवार शाम को चलाया गया। मरीज को लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए हैदराबाद जाना था और इसके लिए उन्हें निर्धारित समय पर फ्लाइट पकड़नी थी। ट्रैफिक पुलिस के प्रयासों से एंबुलेंस भारी ट्रैफिक के बावजूद बिना किसी देरी के एयरपोर्ट पहुंच गई।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, ग्रीन कॉरिडोर की आवश्यकता की जानकारी शाम करीब 4:30 बजे मिली थी। सूचना मिलते ही ट्रैफिक सर्किल करोल बाग की टीम सक्रिय हो गई। हेड कांस्टेबल सनी ने समन्वय अधिकारी तरुण से संपर्क किया और सभी संबंधित अधिकारियों के बीच रियल टाइम समन्वय के लिए एक विशेष व्हाट्सएप ग्रुप बनाया।

एंबुलेंस को बिना रुकावट आगे बढ़ाने के लिए हेड कांस्टेबल हेमराज और सुखविंदर मोटरसाइकिल पर उसके साथ चले। उन्होंने रास्ता खाली करवाते हुए एंबुलेंस की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की।

वहीं, हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने पूरे ग्रीन कॉरिडोर के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। कांस्टेबल प्रदीप नैन और पंकज लगातार ट्रैफिक की स्थिति पर नजर रखते रहे और विभिन्न ट्रैफिक सर्किलों के साथ समन्वय बनाकर जाम की संभावित स्थितियों को नियंत्रित किया।

राष्ट्रीय राजधानी में शाम के व्यस्त ट्रैफिक के बावजूद एंबुलेंस ने सर गंगा राम अस्पताल से आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-4 तक लगभग 20 किलोमीटर की दूरी केवल 20 से 22 मिनट में पूरी कर ली।

इस तेज और सुचारु व्यवस्था के कारण मरीज समय पर एयरपोर्ट पहुंच गया और हैदराबाद के लिए उड़ान भर सका, जहां उसकी जीवनरक्षक लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी निर्धारित थी।

मरीज के परिजनों ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के त्वरित और समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की समय पर की गई मदद के कारण मरीज की मेडिकल यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो सकी।

बता दें कि कुछ महीने पहले भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच के दौरान एक विशेष ग्रीन कॉरिडोर बनाया था। उस समय दिल्ली कैपिटल्स के घायल क्रिकेटर लुंगी एनगिडी को अरुण जेटली स्टेडियम से महज 11 मिनट में अस्पताल पहुंचाया गया था।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी