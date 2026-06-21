काम के बिजी शेड्यूल के बीच सेहत का रास्ता दिखाता है योग : सीजेआई सूर्यकांत

नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने रविवार को कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा के बीच तालमेल बनाने के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमेशा बना रहता है। साथ ही, योग लोगों को तनाव और मुश्किल पेशेवर जिम्मेदारियों से निपटने में मदद करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में हुए 12वें इंटरनेशनल योग दिवस के आयोजन में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए सीजेआई ने योग को भारत की सभ्यता की विरासत का एक अहम हिस्सा बताया और मॉडर्न वर्कप्लेस में इसकी जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि हम सच में भारतीय विरासत के एक अहम हिस्से का जश्न मना रहे हैं। सदियों से हमारी सभ्यता की समझ ने इस बात पर जोर दिया है कि सच्ची वेलनेस सिर्फ फिजिकल फिटनेस के बारे में नहीं है। यह मन, शरीर और आत्मा के बीच तालमेल के बारे में है। योग उस सोच का प्रैक्टिकल जरिया है, जो इस अस्त-व्यस्त दुनिया में शांति पाने के लिए एक हमेशा रहने वाला फ्रेमवर्क देता है।

ज्यूडिशियरी में काम के मुश्किल नेचर पर जोर देते हुए, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि न्याय के एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करने से जुड़े दबाव अक्सर मेंटल क्लैरिटी और फिजिकल एनर्जी दोनों पर असर डालते हैं।

उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार मांगें होती रहती हैं। हम बहुत ज्यादा काम, टाइट डेडलाइन और न्याय प्रशासन को सपोर्ट करने के लगातार दबाव से निपटते हैं। यह माहौल हमारी मानसिक स्पष्टता और शारीरिक ताकत पर जरूर असर डालता है।

सीजेआई ने कहा कि योग शारीरिक और मानसिक सेहत बनाए रखने के लिए एक असरदार तरीका हो सकता है, खासकर ज्यादा दबाव वाले प्रोफेशनल माहौल में।

उन्होंने कहा कि यह एक आम गलतफहमी है कि योग के लिए पूरी फ्लेक्सिबिलिटी या घंटों खाली समय की जरूरत होती है। मैं खुद भी योग के बारे में सीख रहा हूं फिर भी मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि कुछ मिनट होश में सांस लेना या बेसिक स्ट्रेचिंग भी आपके स्ट्रेस को संभालने के तरीके को काफी हद तक बदल सकती है।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि योग के असली फायदे कभी-कभार प्रैक्टिस करने के बजाय लगातार करने से मिलते हैं।

उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल योग दिवस बदलाव लाने का एक शानदार मौका है, मैट पर कदम रखने और इसे रेगुलर आदत बनाने का एक पल है। असली फायदे साल में एक बार की एक्सरसाइज से नहीं मिलते, वे लगातार करने से मिलते हैं।

सीजेआई ने कर्मचारियों को मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग और माइंडफुल ब्रीदिंग जैसी प्रैक्टिस के जरिए योग को अपने डेली रूटीन में शामिल करने के लिए बढ़ावा दिया।

उन्होंने कहा कि मैं आप में से हर एक को आज के सेशन के अनुभवों को अपनी डेस्क और अपने घरों में वापस ले जाने के लिए बढ़ावा देता हूं। आइए हम हेल्थ और माइंडफुलनेस को प्राथमिकता दें, सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि हर दिन।

प्रोग्राम ऑर्गनाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री टीम को धन्यवाद देते हुए, सीजेआई कांत ने सभी पार्टिसिपेंट्स को शुभकामनाएं दीं। इस साल 12वां इंटरनेशनल योगा डे है, जिसकी थीम हेल्दी एजिंग के लिए योगा है, जो सभी एज ग्रुप्स में योग की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, योग बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकत और मोबिलिटी को बेहतर बनाकर हेल्दी एजिंग में मदद कर सकता है, साथ ही मूवमेंट, स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस के कॉम्बिनेशन से मेंटल वेल-बीइंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी बढ़ावा दे सकता है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम