चेन्नई में बड़े पैमाने पर चलेगा एंटी-रेबीज अभियान, हर दिन 3 हजार कुत्तों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य

चेन्नई, 11 अगस्त (आईएएनएस)। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन मंगलवार को शहर में स्ट्रीट डॉग्स के लिए एंटी-रेबीज टीकाकरण और कृमिनाशक अभियान शुरू करेगा। चेन्नई को रेबीज-मुक्त बनाने के लिए 75 दिनों में दो लाख जानवरों को टीके लगाने का लक्ष्य है। इस अभियान में कुत्तों को क्षेत्रवार पकड़कर पशुचिकित्सक दल टीके लगाएगा।

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जानवरों को अंदरूनी और बाहरी पैरासाइट्स (परजीवियों) के लिए दवा भी दी जाएगी, फिर पहचान के लिए पेंट से निशान लगाकर उन्हें वहीं छोड़ दिया जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। कॉर्पोरेशन ने इस अभियान के लिए 30 टीमें तैनात की हैं और हर दिन लगभग 3,000 स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीन लगाने की योजना है। यह अभियान शुरू में जोन 1, 2 और 4 में चलाया जाएगा और फिर धीरे-धीरे इसे ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के सभी जोन में फैलाया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि यह काम व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा, ताकि शहर के स्ट्रीट डॉग्स की अधिक से अधिक आबादी को कवर किया जा सके और रेबीज फैलने का खतरा कम हो। नगर निकाय ने पिछले साल भी इसी तरह का बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाया था, जिसके दौरान कॉर्पोरेशन की सीमा में आने वाले 1,47,545 आवारा कुत्तों को एंटी-रेबीज वैक्सीन और डीवॉर्मिंग की दवाएं दी गई थीं। पिछले साल के अभियान को आगे बढ़ाते हुए कॉर्पोरेशन ने इस साल एक बड़ा लक्ष्य रखा है, जिसके तहत 75 कामकाजी दिनों में लगभग दो लाख आवारा कुत्तों को कवर किए जाने की उम्मीद है।

इस साल के कैंपेन के दौरान पालतू कुत्तों और बिल्लियों को मुफ्त एंटी-रेबीज़ वैक्सीन देने का इंतजाम भी किया गया है। पालतू जानवरों के मालिकों से अपील की गई है कि वे इस सुविधा का फायदा उठाएं और पक्का करें कि उनके जानवर इस जानलेवा वायरल बीमारी से सुरक्षित रहें।

यह कैंपेन तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी और वर्ल्डवाइड वेटरनरी सर्विस के पशु चिकित्सकों और ट्रेनीज के सहयोग से चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि उनकी भागीदारी से कॉर्पोरेशन की वैक्सीनेशन टीमें मज़बूत होंगी और तय समय में प्रोग्राम पूरा करने में मदद मिलेगी।

सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि यह पहल बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग और लोगों में जागरूकता बढ़ाकर "रेबीज-मुक्त चेन्नई" बनाने के उनके बड़े मकसद का एक अहम हिस्सा है। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने निवासियों से पालतू जानवरों के मालिकों और जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे कैंपेन के दौरान वेटरनरी टीमों का सहयोग करें। अधिकारियों ने कहा कि रेबीज को कंट्रोल करने और चेन्नई में लोगों और जानवरों, दोनों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार वैक्सीनेशन और लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी होगी।

--आईएएनएस

ओपी/एएस