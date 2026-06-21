बांग्लादेश को डरा रहा डेंगू: अब तक 9 लोगों की मौत

ढाका, 21 जून (आईएएनएस)। बांग्लादेश में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार सुबह तक इस मच्छर जनित बीमारी से दो और लोगों की मौत दर्ज की गई, जिससे इस वर्ष कुल डेंगू मौतों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है।

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स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अनुसार, इसी अवधि में 220 नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिससे कुल संक्रमण मामलों की संख्या 4,900 तक पहुंच गई है।

पहली मौत ढाका दक्षिण सिटी कॉरपोरेशन (डीएससीसी) क्षेत्र और दूसरी बारिशाल डिवीजन में दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में डेंगू के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है।

डीजीएचएस के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष दर्ज किए गए कुल डेंगू मरीजों में 60 प्रतिशत पुरुष और 40 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। यह बीमारी अब शहरी और अर्ध-शहरी दोनों क्षेत्रों में तेजी से फैल रही है।

बांग्लादेश में डेंगू के मामलों को लेकर हाल के वर्षों के आंकड़े यह दिखाते हैं कि बीमारी का प्रकोप लगातार गंभीर बना हुआ है, हालांकि मौतों की संख्या में कुछ उतार-चढ़ाव देखा गया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच देश में कुल 1,02,861 डेंगू के मामले दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 413 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा दर्शाता है कि संक्रमण का स्तर ऊंचा बना रहा, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु दर में गिरावट देखी गई।

वहीं, वर्ष 2024 में स्थिति और भी गंभीर थी, जब देश में 1,01,214 डेंगू मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि मामलों की संख्या लगभग समान रही, लेकिन इस वर्ष मृतक संख्या अधिक थी, जो 575 तक पहुंच गई थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि डेंगू बांग्लादेश के लिए एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। शहरीकरण, जलभराव और मच्छरों के प्रजनन स्थलों की वृद्धि ने इस बीमारी के नियंत्रण को कठिन बना दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि रोकथाम के उपायों को और मजबूत नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में भी डेंगू का खतरा बना रह सकता है।

बांग्लादेशी नागरिकों से ये भी अपील की गई है कि वे मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए सावधानी बरतें और समय पर इलाज के लिए अस्पतालों से संपर्क करें। लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है।

--आईएएनएस

केआर/