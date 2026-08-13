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दुलकर सलमान की 'आई एम गेम' की रिलीज टली, अब 3 सितंबर को देख सकेंगे

The HawkT
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दुलकर

मुंबई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता दुलकर सलमान की आगामी फिल्म 'आई एम गेम' की रिलीज डेट को मेकर्स ने आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मेकर्स ने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी।

अभिनेता दुलकर सलमान ने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें बताया गया कि रिलीज डेट को बदलने का फैसला फिल्म के लिए एक बड़े विन के साथ आया है। उन्होंने लिखा, "गेम बड़ा होता जा रहा है, रिलीज डेट आगे बढ़ती जा रही है। हम आप सभी के इंतजार को समझते हैं और देरी के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन 'आई एम गेम' अब दुनियाभर में 3 सितंबर को रिलीज होगी। पहले यह फिल्म 20 अगस्त को रिलीज होनी थी।"

उन्होंने लिखा, "आगामी रिलीज डेट फिल्म के लिए बड़े विजन के साथ आई है, क्योंकि 'आई एम गेम' सभी मार्केट में बड़े सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म अब एक साथ कई भाषाओं- मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ में रिलीज होगी, जिससे यह एक्सपीरियंस पूरे देश और उससे आगे के दर्शकों तक पहुंचेगा।"

दुलकर सलमान नेलिखा, "यह फैसला 'आई एम गेम' को स्केल, रीच और थिएटर प्लेटफॉर्म देने के लिए किया गया है जिसका वह सच में हकदार है, ताकि अलग-अलग मार्केट के दर्शक इसे बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस कर सकें। इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन गेम और बड़ा हो गया है।"

एक्शन थ्रिलर फिल्म 'आई एम गेम' मुख्य रूप से क्रिकेट सट्टेबाजी, जुए और कैसीनो की खतरनाक दुनिया पर आधारित है। इस फिल्म के जरिए दुलकर सलमान मलयालम सिनेमा में वापसी कर रहे हैं। फिल्म ने 11 महीने का लंबा शूटिंग शेड्यूल पूरा किया, जिसमें 156 दिन लगे और इसकी शूटिंग साउथ इंडिया में 100 से ज्यादा जगहों पर हुई।

फिल्म में एंटनी वर्गीस, मिस्किन, कयाडू लोहार, कथिर, पार्थ तिवारी और संयुक्ता विश्वनाथन जैसे कलाकार हैं। जेक्स बिजॉय ने इसका म्यूजिक दिया है, जबकि एक्शन सीक्वेंस को अंबरीव मास्टर्स ने कोरियोग्राफ किया है। फिल्म को वेफेयरर फिल्म्स के तहत दुलकर सलमान और जोम वर्गीस ने प्रोड्यूस किया है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी