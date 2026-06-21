‘राख’ के सेट पर पुरानी गाड़ियों के बेड़े पर प्रोसित रॉय बोले, कई हास्यास्पद घटनाएं हुईं

मुंबई, 21 जून (आईएएनएस)। हाल ही में रिलीज हुई स्ट्रीमिंग सीरीज राख को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया के बीच इसके निर्देशक प्रोसित रॉय ने शो में इस्तेमाल किए गए वाहनों के बेड़े (फ्लीट) के बारे में रोचक जानकारियां साझा की हैं।

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निर्देशक प्रोसित रॉय ने फिल्म के प्रचार के दौरान आईएएनएस से बातचीत में बताया कि 1970 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित उनकी नई सीरीज राख के लिए उस दौर के वाहन जुटाना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था।

उन्होंने यह बातचीत अली फजल, सोनाली बेंद्र, आमिर बशीर, रमनदीप यादव, अनुषा नंदकुमार और संदीप संकेत के साथ की।

राख 1970 के दशक के उत्तरार्ध पर आधारित एक काल्पनिक खोजी थ्रिलर है। इसकी कहानी एक ऐसे अपराध के इर्द-गिर्द घूमती है जो पूरे देश को झकझोर देता है और अपराध तथा न्याय के टकराव को दर्शाने वाली देशव्यापी तलाश की शुरुआत करता है। यह सीरीज़ काफी हद तक रंगा-बिल्ला मामले से प्रेरित है, जिसमें भाई-बहन के अपहरण, फिरौती और बाद में उनकी निर्मम हत्या की घटना शामिल थी।

चूंकि शो 1970 के दशक पर आधारित है, इसलिए इसमें उस दौर की कई चीजों को वास्तविक रूप में दिखाया गया है। विशेष रूप से उस समय की कारें, स्कूटर और मोटरसाइकिलें प्रोडक्शन डिज़ाइन का अहम हिस्सा हैं। हालांकि, इन पुराने वाहनों की व्यवस्था करना आसान नहीं था।

वाहनों के बारे में बात करते हुए प्रोसित रॉय ने कहा, "कारों को ढूंढ़ना बेहद मुश्किल था। हमें बहुत परेशानी हुई और काफी समय भी बर्बाद हुआ क्योंकि वे बहुत पुरानी थीं। हमारे पास मैकेनिकों की एक टीम थी, जिन्होंने उन्हें ठीक किया, लेकिन वे पूरी तरह चलने की स्थिति में नहीं थीं। हर बार शॉट से पहले कोई न कोई वाहन बंद हो जाता था।"

उन्होंने बताया कि अपनी लंबी कद-काठी के कारण अली फजल को पुरानी जीप और कारें चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

प्रोसित रॉय ने कहा, "कुछ वाहन इतने छोटे थे कि अली को उन्हें चलाने में काफी परेशानी होती थी, क्योंकि ज्यादातर कारें वही चला रहे थे। कई बार आमिर बशीर सर जिस स्कूटर को चला रहे होते थे, मैं जैसे ही 'एक्शन' बोलता, स्कूटर बंद हो जाता था। यही स्थिति बाबू और राज्जो की बाइक के साथ भी हुई। हम एक बेहद रोमांचक एक्शन सीन शूट कर रहे थे, जिसमें अली बाबू और राज्जो का पीछा कर रहे थे। वे बाइक पर भाग रहे थे लेकिन अचानक बाइक बंद हो गई और अली ने उन्हें पकड़ लिया। यह पूरी तरह स्क्रिप्ट के विपरीत था। इन वाहनों की वजह से सेट पर कई हास्यास्पद और मजेदार घटनाएं हुईं।"

--आईएएनएस

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