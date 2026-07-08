रंजीत ने साझा किया प्रेम चोपड़ा से जुड़ा दिलचस्प किस्सा, बोले-'ठाकुर' कहकर बुलाता था

मुंबई, 8 जुलाई (आईएएनएस)। फिल्म इंडस्ट्री के अनुभवी अभिनेता रंजीत ने स्क्रीन के दिग्गज कलाकार प्रेम चोपड़ा से दोबारा मिलकर पुरानी यादें ताजा कीं।

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70 के दशक के लोकप्रिय खलनायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से खुलासा किया कि उन्होंने प्रतिष्ठित अभिनेता को हमेशा 'ठाकुर' कहकर संबोधित किया है और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है जो 'खुद पर चुटकुले बनाना पसंद करता है।"

प्रेम चोपड़ा के आवास मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए रंजीत ने दशकों से चली आ रही अपनी दोस्ती को याद करते हुए एक हार्दिक नोट लिखा।

उन्होंने लिखा, "ठाकुर प्रेम चोपड़ा के साथ पुरानी यादें साझा करते हुए, मैं हमेशा उन्हें इसी तरह संबोधित करता हूं। उनके घर गया और बहुत अच्छा समय बिताया। वह वास्तव में एक प्यारे इंसान हैं और उन्हें खुद पर चुटकुले सुनाना भी पसंद है।"

तस्वीर में दोनों दिग्गज कलाकार प्रेम चोपड़ा के लिविंग रूम के अंदर सोफे पर एक साथ बैठे हुए हैं, जिसमें चोपड़ा अपने दोस्त रंजीत का हाथ स्नेह से पकड़े हुए दिख रहे हैं।

1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड के सुनहरे युग के दौरान, रंजीत और प्रेम चोपड़ा यादगार नकारात्मक किरदारों का पर्याय बन गए।

जहां प्रेम चोपड़ा ने 1960 के दशक में 'शहीद', 'उपकार', 'दो रास्ते', 'कटी पतंग' और 'बॉबी' जैसी फिल्मों के साथ खुद को इंडस्ट्री के सबसे खतरनाक खलनायकों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया था। वहीं, रंजीत 1970 के दशक की शुरुआत में 'शर्मीली', 'लावारिस', 'नमक हलाल', 'मुकद्दर का सिकंदर', 'रॉकी' और कई अन्य फिल्मों में यादगार अभिनय के साथ एक भयानक खलनायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ।

'बॉबी' से प्रेम चोपड़ा का ट्रेडमार्क संवाद, "प्रेम नाम है मेरा... प्रेम चोपड़ा," बॉलीवुड इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित खलनायक परिचय में से एक है। दोनों अभिनेताओं ने मिलकर पर्दे पर विलेन की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ा। अपने प्रशंसकों को भयभीत और अक्सर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जीतेंद्र, विनोद खन्ना और शशि कपूर सहित दिग्गज सितारों के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया।

प्रेम चोपड़ा वर्तमान में 90 वर्ष के हैं, जिन्होंने अपने छह दशक से अधिक लंबे करियर में 380 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है जबकि 83 वर्षीय रंजीत फिल्मों, टेलीविजन और सार्वजनिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सक्रिय बने हुए हैं।

बता दें कि पिछले वर्ष सीने में जकड़न और उम्र से संबंधित स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती होने के बाद प्रेम चोपड़ा ने प्रशंसकों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। बाद में उनका इलाज हुआ और छुट्टी मिलने से पहले वह सफलतापूर्वक ठीक हो गए।

--आईएएनएस

डीके/पीएम