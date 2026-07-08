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मनीष पॉल की मां का 77 वर्ष की उम्र में निधन, अभिनेता की टीम ने साझा किया भावुक संदेश

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 08, 2026, 01:55 PM
मनीष पॉल की मां का 77 वर्ष की उम्र में निधन, अभिनेता की टीम ने साझा किया भावुक संदेश

मुंबई, 8 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेता, टीवी होस्ट और एंकर मनीष पॉल की मां का बुधवार को दिल्ली में 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एक्टर की टीम ने उनके निधन की खबर दी।

उन्होंने बताया, "बड़े दुख के साथ हमें यह बताना पड़ रहा है कि आज दिल्ली में एक्टर मनीष पॉल की मां का निधन हो गया। उनकी उम्र 77 वर्ष थी। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।"

बता दें कि मनीष पॉल का पारिवारिक जीवन काफी निजी रहा है और उन्होंने इसके बारे में पब्लिक में ज्यादा कुछ नहीं बताया है। उनकी शादी बचपन की दोस्त और लंबे समय की पार्टनर संयुक्ता पॉल से हुई है। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी - सायशा और एक बेटा - युवान। अपने बिजी करियर के बावजूद, वह परिवार को लाइमलाइट से दूर रखते हैं और साथ रहने को अहमियत देते हैं।

इससे पहले मनीष पॉल ने अपनी फिल्म के सेट से कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें शेयर की थीं, जिनमें वह विक्रम फडनीस और एक्ट्रेस सैयामी खेर के साथ नजर आ रहे थे। इस फिल्म में ताहिर राज भसीन भी हैं।

उन्होंने लिखा, "मैं विक्रम फडनीस को एक दशक से ज्यादा समय से जानता हूं। हमारी बहुत सारी मजेदार बातें होती थीं, जब तक कि उन्होंने मुझे यह रोल नहीं दिया। सेट पर वह बिल्कुल अलग इंसान होते हैं। पूरे भरोसे, जज्बात, समझदारी और एक प्रोफेशनल डायरेक्टर की सोच के साथ। आप पर बहुत गर्व है, विक्रम और इस रोल और इस फिल्म के लिए आपका शुक्रिया। सेट पर बिताया हर पल बहुत पसंद आया। दर्शकों को आपका बनाया जादू देखने का बेसब्री से इंतजार है।"

एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में स्कूलों और कॉलेजों के कल्चरल इवेंट्स में होस्ट के तौर पर की थी। उन्होंने 'मिकी वायरस' फिल्म में कंप्यूटर गीक 'मिकी' के लीड रोल से डेब्यू किया था।

हाल ही में उन्हें 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में देखा गया था। इस फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और अक्षय ओबेरॉय भी थे। फिल्म को शशांक खेतान ने डायरेक्ट और करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम