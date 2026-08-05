'इसे कुर्बानी मत कहिए…', शिवांगी जोशी के लिए फाइनलिस्ट की जगह छोड़ने पर बोले हर्षद चोपड़ा, आकांक्षा ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

मुंबई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। टीवी अभिनेता हर्षद चोपड़ा इन दिनों रियलिटी शो 'लॉक अप 2' को लेकर लगातार चर्चा में हैं। शो के दौरान उन्होंने जो फैसला लिया, उसने न सिर्फ दर्शकों बल्कि सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी। हर्षद ने अपनी फाइनलिस्ट की जगह छोड़कर शिवांगी जोशी को पहला फाइनलिस्ट बनने का मौका दिया। इस फैसले के बाद जहां कुछ लोगों ने उनकी दोस्ती की जमकर तारीफ की, वहीं कई लोगों ने शिवांगी को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

Read More

अब पूरे मामले पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया देते हुए हर्षद चोपड़ा ने साफ कर दिया है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक दोस्त होने का फर्ज निभाया।

मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में जब हर्षद से पूछा गया कि उन्होंने शिवांगी जोशी के लिए अपनी जगह छोड़ दी, क्या वह इसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी मानते हैं? इस सवाल पर अभिनेता ने बेहद सहज अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया गया है, जबकि उनके लिए यह बिल्कुल सामान्य बात थी।

हर्षद ने कहा, "इसे कुर्बानी मत कहिए। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए इतना तो करता ही है। मुसीबत में जो दोस्त साथ दे, वही सच्चा दोस्त है। उस समय उसे मेरी जरूरत थी और जो करना जरूरी था, वह मैंने कर दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसे किसी त्याग या बलिदान की तरह देखा जाना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, ''हर रिश्ते में भरोसा और साथ देना सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर किसी दोस्त की मदद करने का मौका मिले तो बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा और मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है।''

आगे रियलिटी शो करने के सवाल पर उन्होंने कहा, ''अगर जिंदगी में आगे रियलिटी शो करना पड़ा, तो मैं कर लूंगा। इस बार तो मुझे रियलिटी शो का कोई अंदाजा नहीं था। इस शो ने मुझे ऐसा अनुभव दिया है कि मैं असल जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों के लिए भी तैयार हो गया हूं।''

वहीं, 'लॉकअप 2' से बाहर आने के बाद, आकांक्षा चमोला ने भी मीडिया से बात की और कहा, ''इस रियलिटी शो के जरिए मेरे अंदर की कई पर्सनैलिटीज बाहर आईं। मुझे इसमें काफी मजा भी आया।''

कंटेस्टेंट द्वारा वीक प्लेयर कहे जाने पर आकांक्षा ने कहा, ''मैं बिल्कुल भी कमजोर खिलाड़ी नहीं थी। शो के अंदर राम कपूर हर किसी का माइंड वॉश करते थे। एक पल को तो, मैंने भी मान लिया था कि मेरा गेम काफी कमजोर है। लेकिन अब जब मैंने बाहर आकर शो को देखा, तो मैं काफी मजबूत दिखी। शो में चाहे सीक्रेट बताना हो, टास्क करना हो या फिर एटरटेनमेंट, सही बातों के लिए लड़ना हो... मैं इन सब चीजों में आगे रही हूं। मैंने बेशक शो न जीता हो, लेकिन लोगों का दिल जरूर जीता है।''

गौरव खन्ना संग तलाक को पब्लिसिटी बताने के आरोपों पर उन्होंने करारा जवाब दिया और कहा, ''मुझे नहीं लगता कोई भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर टीआरपी के लिए बोलेगा कि मैं पति से तलाक ले रही हूं। कृपया मेरे घर पर आइए, मेरी कानूनी टीम से बात कीजिए। शो में जाने से पहले तलाक की कानूनी औपचारिकताएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। अब मेरा और गौरव का पेपर्स पर साइन करना बाकी है।''

बता दें, आकांक्षा और गौरव ने साल 2016 में शादी की थी। 10 साल बाद दोनों के तलाक के ऐलान से फैंस भी उदास हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम