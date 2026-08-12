इब्राहिम अली खान ने 'आपा जान' सारा अली खान को जन्मदिन की दी बधाई

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान बुधवार को 31 साल की हो गईं। इस खास मौके पर उनके छोटे भाई और एक्टर इब्राहिम अली खान ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया।

इब्राहिम ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बहन सारा के साथ एक मजेदार ट्रिप की तस्वीर शेयर की।

उन्होंने सारा का शुक्रिया अदा किया कि वह दुनिया की 'सबसे अच्छी बड़ी बहन' हैं, जिसकी कोई भी भाई कामना कर सकता है।

इब्राहिम ने फोटो-शेयरिंग ऐप पर लिखा, "मेरी आपा जान को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई (एक्सप्लोजन इमोजी), मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं और अब तक की सबसे अच्छी बहन होने के लिए आपका शुक्रिया।"

भाई के अलावा, सारा को करीना कपूर से भी जन्मदिन की प्यारी बधाई मिली, जिन्होंने अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सारा की खाने की पसंद के बारे में बताया।

बेबो ने अपनी इंस्टा स्टोरीज पर पति सैफ अली खान, सारा और इब्राहिम के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की।

सारा को जन्मदिन की बधाई देते हुए करीना ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे सारा डार्लिंग... और ज्यादा कद्दू की सब्जी और अब दही के लिए। तुम्हारी प्लेट हमेशा भरी रहे..." इसके बाद उन्होंने सारा को टैग किया।

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद, करीना ने अक्टूबर 2012 में सारा के पिता सैफ अली खान से शादी की थी।

काम की बात करें तो सारा आने वाले ड्रामा 'उड़ता तीर' में एक बार फिर एक्टर आयुष्मान खुराना के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी।

सारा की जोड़ी पहली बार आयुष्मान के साथ हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' में बनी थी, जिसमें रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं।

आकाश ए कौशिक के निर्देशन में बनी यह फिल्म शुरू में इस साल 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी।

हालांकि, अब इसकी रिलीज डेट बदलकर 9 अक्टूबर कर दी गई है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी