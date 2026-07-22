वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय 5एस कॉन्क्लेव में अदाणी इलेक्ट्रिसिटी का शानदार प्रदर्शन, कई श्रेणियों में जीते सर्वोच्च सम्मान

मुंबई, 22 जुलाई (आईएएनएस)। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने वाराणसी में आयोजित 12वें 'नेशनल कॉन्क्लेव ऑन 5एस' में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई श्रेणियों में सर्वोच्च सम्मान हासिल किए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया (क्यूसीएफआई) ने किया, जबकि इसकी मेजबानी क्यूसीएफआई वाराणसी चैप्टर ने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (एसएमएस), वाराणसी के सहयोग से की।

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अदाणी इलेक्ट्रिसिटी की विभिन्न टीमों ने नवाचार, अनुशासन और कार्यस्थल प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिचय दिया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का मूल्यांकन निष्पक्षता, कार्यान्वयन प्रक्रिया, मानकीकरण, प्रेजेंटेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता और उससे मिलने वाले लाभ जैसे कई मानकों के आधार पर किया गया।

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के एक प्रवक्ता ने कहा कि अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऑपरेशनल एक्सीलेंस भरोसेमंद बिजली सेवा की नींव है। उन्होंने कहा कि 12वें नेशनल कॉन्क्लेव ऑन 5एस में मिली सफलता इस बात का प्रमाण है कि कंपनी वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को अपनाने, अनुशासन की संस्कृति विकसित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अदाणी इलेक्ट्रिसिटी भारत को गुणवत्ता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देने पर गर्व महसूस करती है।

दो दिवसीय इस कॉन्क्लेव की थीम "5एस बियॉन्ड हाउसकीपिंग: कल्टीवेटिंग अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड वर्ल्ड-क्लास प्रैक्टिसेज" थी, जिसमें देश भर की 53 संस्थाओं, 105 टीमों और 329 सदस्यों ने हिस्सा लिया। यह कार्यस्थल पर उत्कृष्टता और 5एस कार्यप्रणाली के प्रति उद्योग जगत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कार्यक्रम के दौरान टीमों ने अपने प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए, विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए और उत्कृष्ट कार्य करने वाली टीमों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी मुख्य अतिथि तथा एसएमएस वाराणसी के निदेशक प्रोफेसर पी.एन. झा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के पुरस्कार विजेताओं में मलाड डिवीजन की टीम 'सस्टेनो' को "5एस इम्प्लीमेंटेशन जर्नी एट मलाड डिवीजन" विषय पर 5एस प्रस्तुति (डीएमएआईसी/12 स्टेप्स) के लिए उत्कृष्ट सम्मान मिला। वहीं अंधेरी डिवीजन की टीम 'उत्कर्ष' को "फ्रॉम कंप्लायंस टू एक्सीलेंस: आवर एडब्ल्यूएमएस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी" विषय पर उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा ट्रांसमिशन ईएचवी सबस्टेशन की टीम 'इनोवेटिव' को "5एस जर्नी एंड सस्टेनेंस एट एईएमएल ट्रांसमिशन" विषय पर टेक्निकल पेपर प्रस्तुति के लिए उत्कृष्ट सम्मान से नवाजा गया।

कंपनी ने कहा कि यह उपलब्धि अदाणी इलेक्ट्रिसिटी के कर्मचारियों की प्रतिभा, समर्पण और गुणवत्ता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। साथ ही यह सफलता उत्पादकता, सतत विकास और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की दिशा में कंपनी के निरंतर प्रयासों को भी दर्शाती है।

--आईएएनएस

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